Chiar daca, atunci cand vorbim de turism, in Romania inca mai este "foarte mult" loc de crestere, de corectat, de inovat si de imbunatatit, tara noastra are un mare atu, spre deosebire de alte tari europene, pe care sa-l foloseasca pentru a atrage turisti straini: autenticitatea, exprimata prin obiceiuri si traditii inca vii si zone naturale neatinse de mana omului, considera Christine Schillings, directorul general al Ana Hotels.

Intr-un interviu despre planurile Ana Hotels pentru urmatorii ani, noul director general al companiei a punctat si care sunt in opinia sa punctele slabe si punctele tari ale Romaniei ca destinatie turistica.

"In ceea ce priveste turismul national, dar si turismul din Capitala, mai este inca foarte mult loc de crestere, fara indoiala. La nivelul Bucurestiului, desi s-a intensificat foarte mult oferta culturala si de divertisment cu nenumarate festivaluri, concerte, “happenings” pentru toate categoriile de varste, acestea nu sunt inca suficient promovate in exterior. Amatorii de city-break-uri din Europa inca nu stiu suficient de mult despre ceea ce poate oferi Bucurestiul pentru o astfel de vacanta asa cum stiu despre Praga, Budapesta sau Varsovia", spune Christine Schillings.

Toti hotelierii din Bucuresti asteapta noul centru de conferinte.

De asemenea, directorul general al Ana Hotels a punctat ca Bucurestiul are nevoie de un "atu mult-asteptat" si anume noul centru de conferinte si expozitii despre care autoritatile locale au anuntat ca va fi finalizat in 2018. "Toti hotelierii din Bucuresti, si mai cu seama cei din zona de nord, asteapta cu mult interes finalizarea acestui proiect care va insemna un important pas inainte in dezvoltarea Bucurestiului ca destinatie de conferinte si expozitii internationale, de mare anvergura", subliniaza Schillings.

Mai mult, pe langa aceste, personalul din HoReCa este insuficient, in conditiile in care tot mai multi romani pleaca spre tari din vest sau aleg sa lucreze pe vase de croaziera.

Vest-europenii apreciaza si sunt foarte interesati de experiente turistice autentice.

Chiar si asa, insa, in ciuda acestor neajunsuri, Christine Schillings puncteaza ca Romania este o destinatie care "se bucura inca de foarte multa autenticitate", fie ca este vorba de natura si de peisaje uimitoare si nealterate de interventia umana, fie ca este vorba de traditii, de obiceiuri, de o cultura populara fascinanta prin bogatie si prin complexitate.

"Ma bucur sa constat ca s-au inmultit conexiunile aeriene interne, zborurile din si spre multe orase frumoase si importante din Romania, acest lucru va contribui in mod decisiv la cresterea turismului la nivel national. Cel mai mare atu al Romaniei in acest moment, la nivel national, este autenticitatea. Vest-europenii apreciaza si sunt foarte interesati de experiente turistice autentice, iar Romania are aici o intreaga gama de astfel de experiente de oferit, de la cele care se concentreaza pe natura, activitati outdoor sau adrenalina pana la cele cu tematica etno - culturala", a concluzionat directorul general al Ana Hotels.

Sursa foto: Pixabay.com