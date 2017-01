Tendinta oamenilor de a-si face singuri vacanta, fara sa cumpere un pachet de la o agentie de turism, este influentata de "avalansa" zborurilor low-cost, care se simte si in Romania, cu preturi de la cateva zeci de euro pe o cursa.

"Sunt destul de multi care isi fac singuri vacantele de pe Internet. Sigur ca rolul agentiilor de turism va scadea. Din ce in ce mai mult se va cumpara de pe Internet, nu va fi insa total. Sunt clienti care vin si spun nu aveti ghid vorbitor de limba romana? Nu merg. Cum sa te duci tu sa iti iei ceva de pe Internet daca nu stii nicio limba straina?! Oamenii astia vor merge intotdeauna cu o agentie de turism", considera proprietarul agentiei Cocktail Holidays, care anul acesta a deservit 25.000 de turisti.

Dan Goicea spune ca turismul a inceput sa isi revina incet-incet in 2010, insa tot atunci a inceput avanlansa low-costului, pe care de altfel antreprenorul nu-l considera un avantaj, desi pe anumite rute preturile unui bilet de avion dus-intors pot si cu 50% mai mici decat la o companie de linie.

"Eu nu consider ca low costul este un avantaj. In prima faza nu era o problema pentru ca nu fura din clientela traditionala pe produsele de calitate, ci fura mai mult din clientela celor care mergeau pe produse ieftine - excursii cu autocarul, Grecia la 99 euro", spune dezamagit Dan Goicea, subliniind ca in mare parte toate categoriile de turism prin preturi mici si aeronave noi. In plus, companiile low-cost au lansat zboruri pe destinatii pe care pana de curand agentiile de turism aveau "exclusivitate" cu zboruri charter.

Ryanair a intrat si o sa intre tot mai tare in Romania ca sa ingroape Wizz Air.

"Am operat 10 ani de zile Tenerife, a venit Wizz Air si a bagat curse Bucuresti-Tenerife, am operat 3 ani de zile pe Malaga, a venit Blue Air si a introdus curse pe Malaga. Nu am mai operat Malaga, am scos charterul. Pe Tenerife avem in continuare charter. Sa speram ca o sa facem fata. Wizz Air a venit cu un pret prohibitiv, a cerut si o subventie pentru zbor din partea Oficiului de Turism din Spania timp de doi ani. Ei vor fi putin mai ieftini ca bilet de avion, speram sa compensam prin celalalte, pachete de vacante", explica antreprenorul.

Proprietarul Cocktail Holidays subliniaza ca romanii au inceput sa se invete "din ce in ce mai tare" cu zborurile low-cost, in ciuda faptului ca nu au niciun serviciu inclus in pretul biletului de avion. "Ryanair a intrat si o sa intre tot mai tare in Romania ca sa ingroape Wizz Air. Iar daca nu moare Wizz, moare Blue Air, moare Tarom", este concluzia lui Dan Goicea.

Pentru 2017, Goicea spune ca nu va introduce destinatii noi in portofoliu, ci incearca sa le consolideze pe cele existente, mai putin Turcia, pe care o va trata cu prudenta, in sensul ca va aloca mai putine locuri pe zboruri charter din cauza evenimentelor imprevizibile care pot apare, cum au fost atentatele din 2016.

De asemennea, antreprenorul estimeaza ca agentia sa, Cocktail Holidays, va incheia 2016 cu o cifra de afaceri de 14 milioane de euro, in crestere usoara, ceea ce o plaseaza in primele 15 agentii din tara.

