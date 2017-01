Nu mai ai nicio scuza sa nu calatoresti in ziua de azi oriunde in Europa sau chiar in lume, in contextul in care zborurile sunt tot mai frecvente si preturile biletele de avion pornesc de la cativa euro. Iata, asadar, care sunt cele mai bune companii aeriene low-cost din Europa si unde poti sa mergi in vacanta in afara continentului, mai ales daca vrei sa te plimbi pe cat mai putini bani.