"Orice agent economic, chiar si agremenent, si un magazin, o farmacie, toti agentii economici. Nu stiu sa va spun exact pentru ca au stabilit aceste taxe impreuna cu Asociatia pentru Investitori, nu stiu cuantumul exact. Din cate stiu exact, este mai mica valoarea decat in Mamaia, dar este o grila, adica cat plateste un magazin, cat plateste o toneta de comert ambulant, cat plateste un restaurant, cat plateste un hotel. Va trebui sa mai asteptam putin ca sa va spun exact valoarea", a explicat Corina Martin pentru wall-street.ro, in urma trimiterii unui comunicat de presa.

Martin subliniaza ca "nu se pune problema de crestere a preturilor" intrucat contractele sunt deja incheiate de anul trecut pentru sezonul de anul acesta. "Ca principiu, pot sa va spun ca si in Mamaia, de trei ani de cand functioneaza, tarifele nu au crescut".

Efectul taxei: Vama Veche va fi promovata in strainatate

Cati bani se vor strange odata cu introducerea taxei? Corina Martin spune ca acest calcul nu a fost inca definit pentru ca nu au fost stabilite taxele pentru fiecare tip de afacere din statiunea Vama Veche, insa crede ca va fi mai mica decat in Mamaia.

"Calculul acesta este nedefinit inca: nu stiu exact cum este hotararea Consiliului Judetean ca sa vedem cat va plati agentul economic. Ca exemplu, suma colectata din taxa de promovare Mamaia a ajuns anul trecut la 250.000 -300.000 euro in 2016. Eu cred ca totusi mai putin in Vama Veche, are mult mai putini agenti economici decat Mamaia. Nu se compara. Iar sumele per agent economic vor fi mai mici. Taxa este mica si vreau sa va dau un singur exemplu: in Mamaia este vorba de undeva la 3.000 lei pe an pentru un club de noapte. 3.000 de lei inseamna trei sticle de whiskey intr-o noapte. Impactul financiar pe agentul economic este mic. Rezultatul insa se vede in faptul ca prin promovare vin mult mai multi turisti care consuma, evident, mai mult si lasa bani in comunitatea respectiva", a mai spus Martin.

Taxa de promvoare din Vama Veche va fi administrata la fel ca in Mamaia, de catre Asociatia Litoral-Delta Dunarii: va fi constituita o comisie separata care ia deciziile despre cheltuirea banilor si practic intregul buget va fi folosit pentru promovarea Vama Veche-2 Mai-Limanu.

"Agentii economici castiga pentru ca nu vor mai avea turisti haotic la 1 mai si pe urma dupa cum vine vremea frumoasa. Va exista ca si in cazul Mamaia un calendar de evenimente, vor participa la targuri internationale, va avea pentru prima data film oficial de promovare, ceea ce nicio statiune din sudul litoralului nu are, va avea turisti din Israel si de pe piata Benelux pe care o deschidem acum prin zboruri charter. Vama Veche va avea acces la mult mai multi turisti de acum incolo si asta va insemna venituri suplimentare", a concluzionat presedintele Asociatiei Litoral - Delta Dunarii.

Corina Martin sustine ca nu stie cati turisti au fost anul trecut in Vama Veche intrucat este in general greu de masurat acest lucru cu precizie la nivelul intregii tari.

Sursa foto: Farizun Amrod Saad/Shutterstock.com