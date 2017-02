Hotel Privo (4 stele) din Targu-Mures a fost desemnat cel mai bun hotel din Romania in 2017 de catre platforma de calatorii online TripAdvisor.

Hotelul Privo se claseaza pe locul 1 la categoria Top 25 Hotels si pe locul 4 la categoria Top 25 Hotels for Service, in topul Travelers’ Choice Awards.

Pe locul 2 la prima categorie se afla Hotel Kronwell din Brasov, iar pe locul 3 - Hotel Epoque din Bucuresti.

Castigatorii Travelers’ Choice sunt alesi pe baza recenziilor si opiniilor a milioane de calatori TripAdvisor din intreaga lume. De 15 ani premiile Tripadvisor Travelers’Choice Awards Tripadvisor recunosc valoarea a peste 7.000 de proprietati cu adevarat exeptionale din aproape 100 de tari din intreaga lume. Hotelurile premiate sunt clasificate in cateva mari categorii: Top Hotels, Luxury, Top Hotels for Service, Bargain, B&BS and Inns si Small Hotels.

Hotelul Privo a fost deschis in 2014 de catre Adina Plopeanu, fiica lui Emil Morariu, unul dintre fostii actionari Bere Mures, business vandut in 2008 catre Heineken, dupa o investitie de 7 milioane euro.

Unitate de cazare are 40 de camere si apartamente, un restaurant cu 160 locuri, 3 sali de conferinte, lobby-bar, terasa, enoteca, spa. O noapte de cazare la Privo costa de la 373 lei/camera twin sau king la 454 lei pe camera exclusive 5 stele, potrivit ofertei de pe Booking.com.

Hotelul Privo se adreseaza in special segmentului business, individuali si evenimente corporate, iar in weekend segmentului leisure.