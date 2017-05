Cei mai multi romani planuiesc sa mearga in vacanta in aceasta vara (77%) si chiar sa cheltuiasca mai mult decat anul trecut, chiar si pana la 2.000 de euro unii dintre ei, potrivit unui studiu MKOR Consulting.

Totusi, 21% inca nu au hotarat daca vor merge in vacanta. In privinta destinatiei, jumatate dintre romani prefera sa ramana in Romania, ceilalti aleg destinatii din strainatate. Regiunea romaneasca favorita este reprezentata de litoral.

Cat vor romanii sa cheltuiasca: banii nu mai sunt un criteriu principal

Banii nu reprezinta pentru romani principalul criteriu de alegere a unei vacante - doar 25% iau in considerare pretul, in timp ce 41% dintre cei care au raspuns declara ca sunt importante peisajele si obiectivele turistice.

Comparativ cu anul 2016, bugetul stabilit este acelasi pentru jumatate dintre romani. Aproximativ o treime (32%) au spus ca vor aloca mai multi bani pentru vacanta din vara aceasta. Concret, 37% au un buget intre 501 si 1000 euro, iar 15% si-au planuit sa cheltuie intre 1.00 si 2.000 euro. Exista insa un procent de 28% dintre respondenti care marturisesc faptul ca au posibilitatea unei sume sub 500 euro, suma usor mai mare decat salariul minim pe economie.

„Obiceiurile romanilor privind vacanta s-au modificat in ultimii ani in sensul bun. Raman insa numeroase elemente de constanta care tin de constrangerile financiare – frecventa, bugetul alocat, dar si de un comportament conservator al romanilor – destinatia, plata cu numerar sau vacanta doar in familie. Rezultatele ne arata clar o crestere anul acesta fata de 2016, dar piata este departe de a-si fi atins potentialul”, a precizat Corina Cimpoca, Consultant Senior si fondator MKOR Consulting.

Unde merg romanii in vacanta

In privinta locului de vacanta, o treime dintre romani merg intr-o destinatie noua in 2017, in timp ce restul aleg un loc pe care l-au mai vizitat cel putin o data. Dintre acestia din urma, un numar important de 33% a declarat ca a mai fost de 4 sau mai multe ori in destinatia aleasa anul acesta.

Hotelurile de 3 stele sunt optiunea pentru 47% dintre romani care au luat parte la studiul de piata. Ca durata, 39% au spus ca vacanta va dura intre 4 si 6 zile, iar 37% dintre 7 si maxim 9 zile.

Decalajul privind deplasarea cu trenul fata de cea cu masina personala s-a accentuat considerabil, raportul fiind de 9% la 50%. Un procent de 27% folosesc avionul.

Comisioanele agentiilor de turism si programele fixe i-au determinat pe 60% dintre romanii intervievati sa-si planifice singuri vacanta de vara. Doar 40% au apelat la serviciile agentiilor de turism pentru vara aceasta.

Ca si comportament general, 31% dintre romanii au declarat ca merg anual in vacanta si 36% de doua ori pe an.

Studiul MKOR Consulting a fost realizat in perioada 8-14 mai, printr-un chestionar online aplicat unui esantion reprezentativ national, de 1.155 de respondenti.

Sursa foto: oneinchpunch/Shutterstock.com