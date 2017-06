Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si Consiliul Judetean Gorj au decis ca sediul Muzeului National ”Constantin Brancusi”, infiintat in municipiul Targu Jiu prin Legea nr. 199/2015, sa fie gazduit de Casa Ganescu, imobil monument istoric de interes local, situat in centrul orasului si in apropierea Parcului Municipal ”Constatin Brancusi”, informeaza News.ro.

Casa Ganescu a fost considerata cea mai buna alegere, fiind imobilul in care a locuit sculptorul Constantin Brancusi pe perioada lucrarilor la Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor”.

De asemenea, in gradina Casei Ganescu se gasesc si astazi sculpturi ale lui Constantin Brancusi, printre care si un prototip al Mesei Tacerii.

”Dupa ce va fi amenajat corespunzator, cu siguranta va gazdui un muzeu extrem de interesant, care poate mari sansele pentru includerea Ansamblului «Calea Eroilor» in patrimoniul UNESCO”, a declarat Ionut Vulpescu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale.

In perioada imediat urmatoare, transmite institutia, vor fi declansate demersurile necesare in vederea trecerii imobilului, impreuna cu terenul aferent, din domeniul public al judetului Gorj in domeniul public al statului, in vederea darii lui in administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

Sursa foto: AGERPRES FOTO