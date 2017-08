Untold, festivalul de muzica electronica, va transforma Cluj-Napoca in destinatia de vacanta preferata a tinerilor, in perioada 3-6 august. Organizatorii promit peste 100 de ore de muzica hot, cele mai mari nume din topurile muzicale internationale si multe experiente inedite. Vor avea loc si cateva premiere la Untold.

Pe scena de la Untold vor urca Ellie Goulding, Hurts, MØ, R City, Tinie Tempah, Example & DJ Wire si Jasmine Thompson. Cei sapte artisti vin sa completeze line-up-ul impresionant al festivalului: Armin van Buuren, Afrojack, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Chris Liebing, Loco Dice, Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Dubfire, Andy C, Borgore, Chase&Status(DJ Set), Dub FX, Pendulum(DJ Set) si Sigma(DJ Set). Alte staruri internationale, a genurilor live acts, tehno, drum&bass, house, vor fi prezente pe scenele festivalului, in total, aproape 200 dintre cei mai buni artisti.

Foto: untold.com

Programul Untold 2017

Evenimentele din cadrul festivalului Untold vor avea loc pe noua scene si incep, in fiecare zi, de la ora 12.00. Petrecerile se vor incheia tarziu dupa miezul noptii.

Astfel, joi vor urca pe scena Hardwell, Axwell&Ingrosso, MØ, Charli XCX, Dillon Francis, Sven Vath, Dubfire si altii. Vineri, Ellie Goulding, Dimitri Vegas&Like Mike, Tujamo, Jasmine Thompson, Don Diablo, Lost Frequencies, Solomon. Sambata vor continua petrecerea Armin van Buuren, Marshmello, Tinie Tempah, Hurts, Sunnery James&Ryan Marciano, Sander van Doorn, Loco Dice, Chris Liebing, iar duminica Martin Garrix, Afrojack, Steve Aoki, Alan Walker, Example&DJ Wire, Redfoo, Jamie Jones, Steve Lawler.

Programul complet al festivalului poate fi consultat AICI

Pretul unui bilet pentru o zi de festival costa 250 de lei, iar abonamentul pentru patru zile, 550 de lei, la care se adauga taxe. Mai multe detalii despre biletele si abonamentele disponibile gasiti AICI.

Premiere la Untold 2017

Impresionati de atmosfera de la festivalul Untold, Axwell & Ingrosso si Steve Aoki vor fi prezenti pentru prima data la Cluj-Napoca. Ei completeaza astfel lista numelor grele de artisti care au facut istorie la Untold.

Artista care a concertat la nunta regala a Printului William si a ducesei Catherine Middleton, la Palatul Buckingham, Ellie Goulding vine pentru prima data in Romania, potrivit organizatorilor. Artista britanica are numeroase premii Brit Awards si MTV Awards, iar in 2015 a primit prima nominalizare Grammy, pentru cea mai buna interpretare feminina, pentru melodia „Love me like you do”, inclusa pe coloana sonora a filmului „50 shades of Grey”. Ellie Goulding a avut colaborari cu artisti precum Calvin Harris, Tinie Tempah, Skrillex, Major Lazer si Taylor Swift. Melodii atat de cunoscute precum „Burn”, „Still falling for you” si „I need your love” se vor auzi live la UNTOLD 2017.

MØ este artista care a facut senzatie alaturi de Major Lazer cu hitul “Lean on”, care are aproape 2 miliarde de vizualizari pe youtube. Artista daneza, in varsta de 28 de ani este in acest moment una dintre cele mai ascultate voci feminine ale lumii. Iggy Azalea si Ariana Grande sunt doar cateva dintre numele importante cu care a colaborat pana acum.

Foto: untold.com

Cum se face accesul la festival

Din acest an, cei care au achizitionat un abonament sau un bilet la Untold pot efectua online o mare parte din procesul de check-in. Acestia trebuie sa intre pe pagina https://topup.in-town.ro/web, unde se pot inregistra cu adresa de e-mail de pe care au achizitionat abonamentele si biletele. Procesul de check-in online nu este obligatoriu, dar va salva participantilor la festival timp important si le va oferi acces la functia de alimentare online cu bani a bratarilor de festival.

Pe 1 si 2 august, programul de check-in se face intre orele 14:00-22:00, iar in perioada festivalului, intre orele 12.00-03.00. Accesul in festival se va face, in perioada 3-6 august, intre orele 12.00-06.30.

Cu ce poti intra la festival si in camping

Este permisa intrarea la festival si in camping cu urmatoarele obiecte: aparate de fotografiat compacte, brichete, camere GoPro, selfie stick-uri, baterii externe, saltele, accesorii de campanie, haine si accesorii, insulina, spray inhalator pentru astm, alte medicamente prescrise.

Petitie pentru mutarea Untold in afara orasului Cluj-Napoca

Aproape 800 de persoane au semnat pana marti, 1 august, o petitie online prin care cer mutarea festivalului Untold in afara orasului Cluj-Napoca, invocand faptul ca evenimentul ingradeste dreptul locuitorilor la oras, prin ocuparea abuziva a spatiilor publice.

”Asa cum alte festivaluri clujene, precum Electric Castle si MOX, pot functiona in afara orasului, noi, cetateni din Cluj-Napoca si comunele limitrofe, sustinem mutarea Untold din centrul municipiului. Asa cum este organizat acum, festivalul ingradeste dreptul la oras al locuitorilor si celor care muncesc aici, prin ocuparea abuziva a spatiilor publice (parcuri si parcari), blocarea inutila a circulatiei si poluarea sonora, timp de mai multe zile”, arata textul petitiei.

Printre principalale motive semnalate de semnatarii petitiei se numara blocarea accesului in Parcul Central al orasului. ”Nu este normal ca un festival sa fie organizat intr-un cartier si la 50 de metri de Spitalul de Copii. Nu este normal ca timp de circa o saptamana sa nu avem acces in parc. Nu este normal ca timp de o saptamana sa suportam zgomotele infernale zi si noapte. Sa-l mute la Calatele”, este parerea unui semnatar al petitiei.

La editia Untold din 2016, care a avut loc in perioada 4-7 august, au participat circa 300.000 de festivalieri. Pe scenele festivalului au urcat peste 150 de artisti internationali de renume.

Sursa foto: untold.com