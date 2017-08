Companiile din Romania organizeaza tot mai multe evenimente si deplasari pentru clienti sau angajatii lor atat in tara, cat si in strainatate, inclusiv in tari exotice si cheltuiesc de la cateva sute de euro pana la 4.000-5.000 euro de persoana, in functie de destinatie, sustin proprietarii agentiei de turism J'Info Tours.

"Sunt din ce in ce mai multe evenimente, trebuie sa imi maresc echipa pentru deja aproape ca nu mai facem fata. Am avut, de exemplu, o grupa de vreo 280 de oameni in Cuba. Suna frumos, dar sa pui atatia oameni in nu prea multe avioane, dar nici sa fie toti in acelasi avion, pentru ca au si ei (n.r. companiile) niste conditii: nu pot sa mearga toti directorii in acelasi avion, daca e sa cada avionul sa nu moara chiar toti. Directorul general si directorul executiv nu au voie sa zboare in acelasi avion", spune Aurel Pavel, unul dintre actionarii J'Info Tours.

Pavel spune ca a sesizat o crestere a cererilor pentru evenimente pe piata si pentru ca au fost situatii in care nu a gasit sali disponibile. Totusi, el subliniaza ca in Bucuresti, dar si in tara sunt greu de gasit locatii pentru un numar mare de persoane, de peste 1.000, iar pentru 3.000 de oameni este imposibil sa gasesti un spatiu. De asemenea, sunt greu de gasit locatiile cu spatii de joaca pentru copii.

Cele mai multe evenimente organizate pentru companii au loc in tara, in proportie de 80%, insa companiile organizeaza evenimente, deplasari si calatorii pentru clienti, diversi invitati, dar si angajati. Spre exemplu, intr-un schimb de experiente, o companie si-a dus angajatii, in numar de 80, la un restaurant cu o stea Michelin, unde au luat masa cu chef-ul.

In general, cererile inedite sunt cele pentru calatorii cu angajatii. "Safari a fost una dintre cele mai sofisticate cereri pentru ca am vrut sa le aratam si Rezervatia Amboseli de unde se vede foarte bine Kilimanjaro", spune Aurel Pavel. Insa, pe langa aceasta, spre exemplu o companie si-a dus angajati intr-o excursie in Lanzarote, unde au facut friptura la caldura vulcanului de pe insula, iar o alta in Desertul Sahara, in Egipt unde au dormit o noapte la cort. Ulterior, tot acea companie a mers cu angajatii in Amazon.

Cheltuielile companiilor cu evenimentele sau deplasarile clientilor sau invitatilor sunt de la cateva sute de euro la 4.000-5.000 euro de persoana, in functie de destinatie. “Nu se arunca la preturi foarte mici doar ca sa iasa din tara si sa riste sa mearga undeva unde sa nu le placa”, spune proprietarul agentiei de turism.

Companiile care cer astfel de excursii sunt multinationale. De altfel, 80-85% din clientii corporate ai J'Info Tours sunt companii cu sedii in mai multe tari, iar restul companii romanesti. Printre clienti sunt companii din farma, IT, auto, FMCG, iar partea de business travel reprezinta 70% din cifra de afaceri a J'Info Tours, estimata la aproape 18 milioane euro (80 mil. lei) in 2017.

