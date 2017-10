Pentru multi calatori, procesul de check-in la aeroport dureaza mult si este una dintre cele mai frustrante parti ale unei calatorii. Pentru a combate aceasta problema si a ajuta aeroporturile sa-si gestioneze mai bine capacitatile, Amadeus si Off Airport Check-In Solutions permit calatorilor sa efectueze operatiunile de check-in si sa-si lase bagajele in orice loc, in afara aeroportului, indiferent cu ce companie aeriana vor zbura. Pentru inceput serviciul este disponibil in Australia.

Timpul petrecut in aeroport si disconfortul aferent vor continua sa creasca in urmatorii ani, conform unui studiu al Airports Council International (ACI), care previzioneaza ca traficul global de pasageri va creste cu 5,2% pe an, pana in 2029.

Utilizand puterea tehnologiei cloud a Amadeus - Airport Common Use Service (ACUS), OACIS poate oferi rapid calatorilor serviciul de check-in in afara aeroportului. Check-in-ul este complet mobil si poate fi setat in orice loc - fie ca este vorba de un vas de croaziera, un hotel, o gara, sau o conferinta sau eveniment major. OACIS verifica atat calatorii cat si bagajele lor, transporta in siguranta geamantanele la aeroport si le introduce direct in sistemul de bagaje al aeroportului.

"Serviciul nostru ofera oamenilor mai multa libertate si flexibilitate, astfel incat sa beneficieze din plin de calatoria lor. Calatorii isi pot lasa bagajele intr-o locatie convenabila, pot profita din plin de activitati fara sa care bagajele cu ei, pot veni la aeroport fara a fi nevoiti sa stea la coada la biroul de check-in si sa se bucure de zborul lor, stiind ca bagajele lor vor fi gata pentru ei la destinatie. Pentru a oferi acest serviciu, avem nevoie de partenerul potrivit, iar Amadeus este alegerea potrivita. Ei au fost deschisi sa lucreze cu noi jucatori inovativi din piata, si am fost impresionati de agilitatea lor, care ne-a permis sa lansam serviciul atat de repede", a declarat Matthew Lee, CEO OACIS.

Pentru a livra serviciul de check-in in afara aeroportului, OACIS utilizeaza Amadeus ACUS, care permite accesul la sistemele de procesare a operatiunilor pasagerilor din orice locatie, la cerere. Cu ACUS, OACIS poate accesa orice sistem de check-in unei companii aeriene in cloud, doar un laptop si acces la internet.

Virgin Australia este prima companie aeriana care a adoptat serviciul si a implementat deja un proiect pilot in Sydney, pentru nave de croaziera si curse maritime. Pe langa servirea diferitelor locatii, OACIS poate servi si grupuri mari care calatoresc, precum tururi, companii, scoli, echipe sportive etc.

"In trecut, companiile aeriene si aeroporturile erau constranse de lipsa inovatiilor si de tehnologiile mostenite, dar acum tehnologia de varf precum cloudul permite aparitia de noi oportunitati si modele de afaceri, cum ar fi OACIS. Acum, putem transforma experientele de calatorie, prin colaborarea cu parteneri inovatori. Prin acest parteneriat, companiile aeriene nu mai sunt restrictionate in privinta modului in care gestioneaza fluxul de pasageri. Cu OACIS, acestea pot fi agile in ofertele lor de servicii, pot inlatura cozile si aglomeratia in aeroporturi si pot oferi calatorilor o experienta mai buna", a declarat Sarah Samuel, Head of Airport IT Sales, Asia Pacific of Amadeus.

Serviciul este lansat in Australia, dar OACIS intentioneaza sa se extinda in Noua Zeelanda si alte piete in urmatoarele 12-18 luni. OACIS este o companie australiana fondata de o echipa cu experienta in aviatie, securitate aeroportuara, tehnologie si inovare.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock