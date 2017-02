2017 va ramane pe un trend crescator, in zona de eCommerce, insa evolutia va fi mai mica decat in 2016, care a fost un an foarte bun pentru piata comertului online, cu o crestere de 45%, spune Florinel Chis, seful Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO) intr-un interviu exclusiv cu wall-street.ro.

Florinel Chis va fi prezent la ecomTEAM 2017, oferind perspective proaspete si utile despre piata comertului online din .ro si international. Experienta lui Florinel este vasta, avand peste 15 ani de experienta in comertul online.

“Totodata vom asista la diversificarea gamelor de produse disponibile online, eforturile marilor retaileri de a se adresa cumparatorilor online. Este important pentru a mentine un ritm bun sa avem stabilitate si un cadru care sa ne permita dezvoltarea durabila. Inceputul de an a fost unul mai tumultos, si au fost intarziate proiectele care sustin dezvoltarea si antreprenoriatul - de exemplu programul Start-Up Nation”, puncteaza Chis.

Ce ar schimba la nivel legislativ?

Cadrul nostru legislativ se aliniaza cu normele si directivele UE, care si in acest moment sunt dinamice, mai ales pe segmentul de e-commerce, considera seful ARMO.

“Au fost anuntate planuri ambitioase, atat pentru incurajarea antreprenoriatului cat si pentru simplificarea procedurilor pentru a porni o afacere si a gestiona partea operationala, in relatia cu autoritatile. Mi-as dori accelerarea acestor masuri, astfel incat Romania sa foloseasca resursele si avantajele pe care le detine pentru a deveni mai competitiva”, continua Florinel Chis.

Este un pas important de a fi in tandem cu ce se intampla la Bruxelles referitor la normele pentru comertul online, astfel incat sa avem din timp dezbaterile publice si pregatirea pentru alinierea la directive.

“Mai sunt cateva reminescente in legislatie, ramase de foarte mult timp, care nu reflecta realitatea si modul in care se face comert in ziua de azi si mai ales, nu se regasesc nicaieri in Europa. Legislatia privind politica de pret si reducerile necesita o reactualizare, astfel incat sa fie aduse la zi. Ne dorim sustinerea unei competitii corecte intre comerciantii care taxeaza corect marfurile comercializate, indiferent de modul in care sunt achizitionate (local, UE, in afara UE/Asia). Mi-as dori procese automate, sisteme electronice integrate astfel incat in relatia cu autoritatile fluxurile sa se desfasoare cat mai eficient”.

Segmentele care se vor dezvolta cel mai puternic anul acesta

Segmentele care au inregistrat cresteri substantiale anul trecut isi vor mentine trendul, si anume crestere peste medie. Vorbim aici de zona de fashion, produse pentru copii, articole sportive, produse pentru animale, home & deco.

“De asemenea, marii retaileri offline, adica magazinele "brick & mortar" investesc mai mult in a extinde partea de online, daca au inceput mai timid in anii trecuti sau vor acorda mai mare prioritate zonei de online, pentru a se adapta trendului. Asta inseamna ca inclusiv partea de cumparaturi zilnice se muta in online mai mult decat in anii trecuti”.

Listarea pe marketplace permite o testare rapida a vandabilitatii produselor pentru multi comercianti care si-ar dori sa faca pasul spre online, dar il considera complicat. Astfel, continua Chis, vom vedea si diversificarea produselor disponibile pentru achizitie online, din toate domeniile.

Cum este vazuta Romania in Europa, ca piata de eCommerce?

Romania este vazuta bine, in contextul cresterilor din 2016 si devenim o piata de interes. Am depasit cateva praguri semnificative atat ca volum cat si ca numar de clienti care achizitioneaza online si suntem, deci, o piata atractiva.

“Marile branduri din fashion, de exemplu, au deschis, dupa magazine offline si versiuni localizate ale magazinelor online sau cel putin livrare catre Romania.

“Atat Amazon cat si Alibaba sunt destinatii folosite de consumatori. Alibaba patrunde mai intens in Europa, dar in acest moment s-a identificat nevoia de a se conforma legislatiei europene si normelor europene si aici sunt mai multe aspecte de rezolvat, de la taxarea corecta a produselor importate, la partea de "compliance", de conformitate cu regulile de siguranta setate in Uniune. Nu estimez miscari spectaculoase in acest an. Acum, referitor la trendul de marketplace, exista deja la nivel local jucatori mari si in urma rezultatelor publicate, mai ales de Black Friday si finalul de an, putem vedea ca aduc plus valoare si e o modalitate usoara pentru comercianti de a-si creste vanzarile prin canalul de online”.

Cum se va modifica activitatea ARMO?

“Pentru ARMO anul acesta inseamna punerea in practica a unor actiuni de impact, incepute anul precedent. ARMO a aderat la organizatiile europene Ecommerce Europe si EMOTA, unde suntem si in board. Acest lucru ne permite sa ne implicam direct, in ceea ce inseamna viitorul pentru normele privind comertul online, la nivel european, nu doar national”, subliniaza seful asociatiei.

Implicarea ARMO in evenimentele din acest an va fi una mai intensa, atat in cele ce privesc comertul online la nivel national cat si evenimentele cu impact, impreuna cu organizatiile europene din care facem parte.

“Pentru a creste increderea si a sustine inclusiv comertul cross-border, vom avea o lansare cu impact semnificativ, lansare pe care o vom anunta curand, in primul trimestru, impreuna cu detaliile aferente”.

“Dupa ce am consolidat un numar de membri, anul acesta avem in plan cresterea numarului de membri din segmentul SMB, astfel incat sa poata beneficia de cele oferite de organizatie, pe langa partea de reprezentativitate la nivel national si european, la beneficii concrete oferite de partenerii de tehnologie, din domeniul bancar, rapoarte, analize si statistici din piata locala cat si din Europa, studii de piata, consultanta si informatii relevante pentru desfasurarea activitatii. De asemenea, sustinem marii retaileri offline in demersurile lor de a creste si dezvolta partea de online”.

