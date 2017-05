“Dinamica este foarte buna, ceea ce inseamna si potential foarte mare pentru viitor. Un alt lucru este ca a crescut puternic numarul de produse – ca produse vandute suntem aproape dublu 2016 fata de 2015”, puncteaza Iulian Stanciu, CEO al companiei.

“Parte din cresterea noastra este ajutata si de piata, evolutia anul trecut fiind de 20%. Anul acesta, consumul va avea o evolutie de circa 10%. Estimarile noastre sunt de crestere, dar sunt mai conservator in predictii – peste 20% evolutie a cifrei de afaceri anul acesta”, spune Iulian Stanciu.

Tot el spune ca va investi anul acesta peste 50 de milioane de euro in companie, mare parte ducandu-se in zona logistica – “multe tehnologii”, spune, zambind, Iulian, care adauga ca vor mai deschide showroom-uri.

Compania a investit, per total, in 2016, 50 de milioane de euro, in dezvoltarea eMag. Mare parte din bani a venit din partea actionarului majoritar, Naspers.

Compania a investit anul trecut 2 milioane de euro in dezvoltarea angajatilor. “Cred ca oamenii sunt cei mai importanti, si vor ramane asa, indiferent de evolutia robotilor sau inteligentei artificiale”. Compania investeste in traininguri, atat in Romania cat si in afara tarii, deplasari la targuri si evenimente de profil, dar si programe specifice.

Dezvoltarea logistica a atras investitii de 1 milion de euro, anul acesta urmand ca investitia sa creasca consistent.

Compania a investit 24 de milioane de euro in tehnologie (echipamente, dezvoltarea software a platformei). 5 milioane de euro au fost investiti in marketplace.

Dezvoltarea internationala a artras investitii de 23 de milioane de euro. Compania si-a consolidat pozitia in Bulgaria, realizand rebranding-ul in Polonia si urmand sa accelereze.

Tendinte

55% din traficul eMag a venit in 2016 din mobile, pe anul acesta compania estimand ca traficul din terminale mobile va atinge 71% din total. Aplicatiile de mobil duc la un engagement al clientului mult mai bun, spune Iulian Stanciu. “Numarul de pagini vizualizate de client in aplicatia de mobil este de 2,5 ori mai mare decat pe desktop”, mai spune CEO-ul companiei.

Ponderea vanzarilor din mobile difera de la categorie la categorie - la fashion se apropie de 50%, iar eMag per total atrage circa 40% comenzi din mobile. Din totalul comenzilor online (fara cele cu livrare in showroom sau cu ridicare offline, care reprezinta circa jumatate din totalul comenzilor), plata cu cardul variaza de la 20% la 30%, in conditiile in care plata cu cardul online la nivelul pietei este de 11%.

Noile tendinte, valabile si in State dar si in Europa de Vest, sunt Inteligenta Artificiala si Machine Learning. “Algoritmul invata pe masura ce clientii folosesc motorul de cautare din magazin. Intelegem preferintele fiecarui client. La fel, facem zona de recomandari de produse si accesorii, pentru ca oamenii sa poata sa ajunga la produsele utile, sa le cumpere rapid”.

O alta tendinta este cea sociala. Zona de review-uri a crescut accelerat in ultimele doua trimestre din 2016, atragand in T4 peste 190.000 de recenzii, in timp ce in T4 2015 numarul acestora era de doar circa 27.000. “Zona de review-uri a devenit un fel de retea sociala, in spatele produsului. Daca luam de exemplu Samsung vs iPhone, vedem o batalie a argumentelor. Sunt produse cu peste 1.000 de review-uri!”, puncteaza Iulian.

Potential eCommerce

“Cred ca eCommerce-ul este abia la inceput, chiar daca am crescut si ne-am dezvoltat, avem inca multe de facut pentru a aduce tehnologia mai aproape de oameni si a le face cumparaturile mai simple, la un pret mai bun”.

Penetrarea eCommerce-ului in Romania este mica fata de tarile dezvoltate – 2,8%, fata de 7,9% in Germania sau 9,2% in State si 13,4% in Marea Britanie.

“Este important de asemenea sa creasca si venitul pe cap de locuitor, si acest lucru se intampla deja. Pe o perspectiva privita pe multi ani, lucrurile nu stau rau, eCommerce-ul avand, deci, potential foarte mare pentru eCommerce”.

Numarul de produse in site-ul eMag a crescut constant. La finalul anului trecut, compania avea 1,3 milioane de produse pe site, anul acesta urmand sa ajunga la 2 milioane. Home & Deco – 185.000 de produse, 450.000 din categoria Auto (una care “bubuie”, spune Iulian Stanciu), 53.700 de produse din categoria DIY, 105.000 produse pentru copii si jucarii (categoria cea mai comandata de pe mobil), 68.000 din categoria sport, 165.000 din fashion (categoria cu cel mai mare potential, spune Iulian Stanciu).

“In SUA, fashion-ul este categoria numarul unu in total retail, atat valoric cat si cantitativ. Sunt multe bariere de depasit aici, le-am avut si eu, dar in momentul in care serviciile de livrare sunt foarte bune, cand ai un asistent online priceput, devine din ce in ce mai simplu”, mai spune Iulian Stanciu.

Compania a atras in 2016 un numar de 500.000 de clienti noi; un client cumpara 15 produse de la eMag/an, crestere de la 8 produse/an in 2014.

In 2017, compania va ajunge la 600 de puncte de livrare prin parteneriatul cu Posta Romana, dupa ce compania spune ca a inregistrat “o crestere foarte buna a engagement-ului cu compania de stat”. In prezent, eMag are parteneriat cu circa 200 de oficii postale.

In vara, compania isi doreste de asemenea sa lanseze, initial pentru Bucuresti, un serviciu prin care clientii sa isi poata alege intervalul de livrare. Pretul va fi de 18-22 lei, livrarea putand avea loc inclusiv in weekend. In prima faza acest serviciu va fi disponibil pentru produsele eMag.

Tot in a doua jumatate a anului, compania va lansa un card de credit eMag. Va fi un produs “foarte bun pentru clienti si ne asteptam sa avem un engagement sporit odata cu lansarea lui”.

In ceea ce priveste numarul de selleri pe Marketplace, compania estimeaza ca va atinge 7.000 de comercianti anul acesta, triplare fata de 2016. Evolutia sellerilor in programul care incearca sprijinirea antreprenorilor romani a fost una buna, considera oficialul companiei, numarul acestora ridicandu-se la 134 de business-uri romanesti, tinta fiind de 400 pana la finalul anului curent.

Compania are in prezent 3822 de oameni, 650 fiind angajati in IT.

Principalii concurenti ai companiei sunt Altex, Cel.ro, dar si EvoMag.ro sau Elefant.ro.