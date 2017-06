Blugento , companie clujeana specializata in furnizarea de solutii de eCommerce bazate pe platforma Magento, a atras o investitie strategica in valoare de 120.000 de euro din partea a trei antreprenori romani.

Investitia are loc in contextul unei piete locale de comert electronic in continua dezvoltare, cu o rata de crestere anuala de 25% – 30%, estimata sa depaseasca anul acesta valoarea de 2 miliarde de euro.

Investitia, care a presupus vanzarea unui pachet minoritar de actiuni Blugento, vizeaza extinderea catre doua noi piete internationale (europene) si automatizarea completa a solutiei Blugento, care va permite reducerea timpului de implementare a magazinelor online si cresterea numarului de proiecte livrate. Totodata, infuzia de capital reprezinta o prima runda de investitii, urmatoarea fiind programata pentru anul viitor.

Blugento este o solutie de ecommerce construita pe platforma Magento, cea mai populara platforma de comert electronic din intreaga lume, si este oferita clientilor in format SaaS (Software as a Service). Blugento ofera toate functionalitatile necesare unui magazin online, in baza unui abonament lunar si este integrat cu peste 100 de solutii de plata, curierat, marketing si alte servicii care ofera avantaje competitive magazinelor online.

„Investitia confirma potentialul solutiei Blugento si al pietei de ecommerce din Romania, care este inca mult mai putin dezvoltata decat in alte tari, precum Ungaria sau Slovacia si de doua ori sub media europeana. Aceasta investitie ne va permite o dezvoltare accelerata si, in curand, abordarea altor doua piete din Europa”, spune Sandu Babasan, CEO Blugento.



Pana la finalul anului, Blugento isi va dubla echipa, ajungand la 30 de angajati, tintind ca, in 12 luni, sa devina lider pe piata solutiilor de ecommerce din Romania, cu un venit anual recurent de peste 1 milion de euro.

„Am ales sa investesc in Blugento in primul rand datorita echipei din spatele acestui proiect, dar si a numarului mare de magazine online pe care le-au livrat in cateva luni din momentul lansarii. Faptul ca echipa manageriala a mai facut un exit recent dintr-un alt start-up software[1], imi da incredere in perspectivele Blugento, fiind convins, de asemenea, de cresterea pietei de ecommmerce din Romania" – a declarat Florin Pop, Owner & Managing Partner la Primainvest Capital Management, investitor in Blugento.

Investitia s-a derulat prin programul SprintPoint, in urma primei runde de evenimente „Investors Dinner" organizate in Cluj si Bucuresti si s-a finalizat in doar 8 saptamani de negocieri.

Tranzactia a fost asistata pentru Blugento de Casa de avocatura Laurentiu, Laurentiu & Associates – Attorneys at law (LLA), prin implicarea directa a lui Alin Mihai Laurentiu, Managing Partner LLA. De asemenea, Blugento a beneficiat de consultanta de specialitate in directia dezvoltarii de business din partea programului international de accelerare SprintPoint si din partea programului RICAP (The Romanian Innovation Commercialization Assistance Program) care ajuta antreprenorii romani din domeniul tehnologiei sa isi extinda afacerile pe piete internationale.