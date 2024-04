Sameday vrea să cumpere un rival din industria de curierat: cum arată strategia companiei românești

Sameday vrea să preia compania de curierat rapid Sprinter din Ungaria. Astfel, în urma potențialei achiziții, Sameday își va extinde infrastructura out of home din Ungaria cu 60% prin preluarea celor 450 de puncte de livrare deținute de compania maghiară, precum si capacitatea de livrare home delivery.

Sprinter este o companie de servicii de curierat din Ungaria cu o prezență de peste 25 de ani pe piața de servicii expres de livrare. Până la finalul anului 2024, rețeaua Sameday out of home din Ungaria va ajunge la aproape 2200 de lockere easybox și puncte de livrare, cu acoperire în toate marile orașe și regiuni din Ungaria și care vor fi activate în perioada următoare pentru magazinele online care expediază crossborder.

„Avem planul de a ajunge la 8.500 de puncte de livrare în regiune în acest an, iar eventuala preluare a infrastructurii Sprinter reprezintă un pas important. Vom continua extinderea accelerată prin creșterea numărului de easybox-uri și introducerea unor noi puncte de livrare și a sistemelor shop-in-shop, care vor sprijini la dezvoltarea și mai accelerată a comerțului online în regiune,” a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

În ultimele 12 luni, Sameday a înregistrat o creștere cu 115% a numărului de magazine online care au accesat serviciile de expediere crossborder, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu un total de 95 de milioane de colete livrate în regiune în ultimul an, prima companie românească de curierat care a deschis operațiuni în afara granițelor se află în al patrulea an de activitate în Ungaria și al doilea an de prezență în Bulgaria.

Pe fondul trendului ascendent al numărului de colete livrate în regiune, în anul 2024 Grupul Sameday va investi aproximativ 30 de milioane euro in creșterea capacității de livrare prin extinderea rețelei out-of-home.

Investiția totală planificată de Grupul Sameday pentru 2024 este de peste 60 milioane euro și va fi direcționată către extinderea rețelei regionale out-of-home, dezvoltării tehnologice și optimizarea capacității și vitezei de procesare și livrare.

Sursa foto: Sameday

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: