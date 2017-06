Este una dintre cele mai cunoscute figuri antreprenoriale din peisajul modei locale, dar si internationale. Brandul Musette este popular atat in Bucuresti, cat si in Viena sau Israel. Cristina Batlan, director de creatie si cofondator al afacerii de aproape 16 milioane de euro, a oferit, in cadrul unui speech inspirational sustinut la Fashion Route, cateva directii dupa care s-a ghidat in activitatea sa din ultimii 20 de ani.