Dupa ce a cochetat cu dreptul si limbile straine, Cristina Fleaca a ales sa-si aplice studiile de business management in propria afacere. A ales o nisa insuficient exploatata in Romania, cea a produselor profesionale pentru ingrijirea parului si a pus bazele Profihairshop, in urma cu sapte ani, imbinand astfel pregatirea profesionala cu pasiunea sa pentru domeniul beauty.

Inainte de a lansa Profihairshop in 2009, alaturi de antreprenorul Klaus Reisenauer, Cristina Fleaca a lucrat ca translator. Primul sau job a fost la o companie germana din Sibiu si l-a obtinut la trei zile dupa terminarea facultatii de limbi straine. “Din aceasta prima experienta am invatat multe lucruri interesante: sa fii profesionist in tot ceea ce faci, sa cauti solutii si nu scuze, sa fii organizat, dar in acelasi timp si flexibil. Am invatat ca in orice domeniu oamenii fac diferenta si ca nimeni nu iti este prieten sau dusman, ci doar invatator, te ajuta sa vezi si sa alegi lucrurile cu care te identifici, precum si pe cele care nu te definesc”, povesteste aceasta.

Cristina Fleaca a mai urmat si studii de business management si drept si este traducator autorizat de limba engleza si germana. Cunostintele dobandite in cele trei domenii in timpul anilor de facultate spune ca au ajutat-o foarte mult, completandu-se reciproc in parcursul sau profesional si in dezvoltarea Profihairshop. “Proiectele de business management m-au invatat sa pun bazele unei afaceri, studiile de drept m-au ajutat sa inteleg aplicarea legislatiei romane, iar limbile straine mi-au deschis orizontul spre comunicare”, spune aceasta.

Inca din facultate visa sa-si dezvolte propria afacere, insa domeniul in care urma sa activeze nu era inca bine conturat. In paralel cu job-ul la compania germana, Cristina lucra pe cont propriu in domeniul traducerilor, pentru companii din diverse arii de activitate. “Cand mi s-a oferit sansa unui parteneriat in cadrul Profihairshop am stiut exact ca acesta este domeniul care ma defineste si mi se potriveste perfect, imbinand pregatirea profesionala cu pasiunea mea statornica pentru domeniul beauty”, adauga Cristina.

Ideea Profihairshop a pornit de la o discutie cu un amic din Germania, unul dintre cei mai mari retaileri pe piata de coafura, care le-a atras atentia celor doi parteneri de afaceri ca s-ar putea sa existe si in Romania o piata pentru produse profesionale de ingrijire a parului. “Dupa ce ne-am uitat si am analizat pietele din Germania, Austria si Romania am descoperit ca exista o nisa inca nevalorificata pe piata locala si ca se poate dezvolta acest segment. Astfel ca am decis sa facem o incercare si in 2009 am lansat business-ul”, explica aceasta.

Cei doi antreprenori si-au impartit atributiile in privinta Profihairshop: Klaus Reisenaur se ocupa cu identificarea locatiilor in cadrul celor mai bune centre comerciale, galerii, mall-uri, negocierea contractelor si a termenelor de executie, iar Cristina negociaza ofertele, organizeaza si aprovizioneaza unitatile si asigura managementul.

In prezent, Profihairshop are o retea de 25 de magazine si 120 de angajati. Despre dezvoltarea retailerului, Cristina spune: “Trebuie sa fii tot timpul conectat la piata, care este in continua schimbare, la trendurile si la comportamentul consumatorului de asemenea. In domeniul de beauty totul este foarte dinamic si trebuie sa tii pasul cu lucrurile noi. Incerc sa acumulez cat mai multa experienta nationala si internationala si sa o transpun in dezvoltarea lantului de magazine Profihairshop”.

Alte provocari pe care antreprenoarea le-a intampinat la inceputurile Profihairshop au fost sustinerea financiara, avand in vedere faptul ca bancile acordau greu credite la acea vreme, iar cei doi au fost nevoiti sa se descurce din fondurile proprii, dar si atragerea publicului catre produsele comercializate. “Spre diferenta de alte tari europene, in Romania nu existau magazine specializate in produse cosmetice profesionale, astfel ca, initial, consumatorii au fost mai reticenti in a le incerca. Apoi am inceput sa investim in specializarea angajatilor si in consilierea profesionala pentru a asigura fiecarui tip de client o diagnoza personalizata”.

Succesul este o calatorie, nu o destinatie. Este calitatea calatoriei noastre. Suma tuturor eforturilor, transpuse intr-un rezultat pozitiv. Succesul inseamna sa cazi de noua ori si sa te ridici de zece ori.

Incearca sa-si imparta timpul intre familie si afacere, insa recunoaste ca aceasta din urma prevaleaza. “Daca pui pasiune in ceea ce faci, atunci devii un intreg cu lucrul pe care vrei sa-l dezvolti si va face parte din tine. Imi place foarte mult sa calatoresc, iar din fiecare calatorie invat lucruri noi pe care le incerc sa le transpun in Profihairshop”.

Cristina spune ca nu ar schimba nimic in traseul sau profesional, “pentru ca succesul la fel ca si esecul contureaza caracterul si personalitatea, definind individualitatea. De-a lungul timpului am invatat sa respect succesul, sa caut solutii si nu scuze, am invatat din greselile mele si ale altora”.

Recomanda tuturor femeilor de afaceri “Never eat alone” de Keith Ferrazzi, o carte care se concentreaza pe ideea crearii unui networking cat mai bogat in contacte. “Pe langa skill-ul de profesionist pe care trebuie sa il ai in domeniul in care activezi, pe langa eforturile pe care le depui zi de zi pentru ca ideile marete pe care le ai sa fie transpuse in practica, un lucru extrem de important, de care nu trebuie sa uitam, este crearea acestui networking, care are menirea de a te ajuta sa urci profesional si personal cat mai sus pe o scara a valorilor. Conectarea cu persoane cat mai variate cum ar fi colegi, prieteni, asociati sau mentori, reprezinta o interconexiune menita sa asigure un schimb de informatii benefice pentru ambele parti, in vederea realizarii unor lucruri marete”, incheie Cristina Fleaca.