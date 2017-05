Ultimii ani au avut un impact major atat asupra evolutiei umane, cat si asupra mediului, in care traim si ne desfasuram activitatea. Cercetarea, domeniul financiar-bancar sau lumea medicala au inregistrat performante, datorita proceselor tehnologice si a sistemelor implementate pentru imbunatatirea calitatii si a rentabilitatii. Situatia economica si politica la nivel global creeaza fluctuatii in toate contextele, motiv pentru care nici Bursa nu ramane insensibila. Discutia se poarta intre a plasa banii intr-un depozit sau a-i rula pe actiuni. Pe o piata emergenta, asemenea celei din Romania, parerile milionarilor sunt impartite la fel ca banii acestora.

Romanii sunt din ce in ce mai interesati sa desfasoare activitati economice in afara tarii. Acest aspect reprezinta un avantaj, mai ales ca Londra este o metropola financiara mare si exclusivista. Romania e o piata emergenta, cu un potential foarte mare, in care lucrurile se imbunatatesc in timp.

Intrebarea e: In ce investesc milionarii romani in 2017? In general se alege directia de pe urma careia se poate obtine cel mai bun randament.

Daca in urma cu cativa ani era nevoie sa lucrezi indeaproape cu clientul, astazi tehnologia permite gestionarea banilor milionarilor chiar si de la mii de km distanta. In Wealth Management, platformele, pe care se lucreaza faciliteaza efectuarea in siguranta a plasamentelor si a ordinelor de trading in piata. Tehnologia a facilitat tranzactionarea actiunilor, a obligatiunilor si a indicilor bursieri. Printre avantajele rezultate se numara accesul la informatia financiara si reducerea costurilor. Toate aceste ingrediente ajuta la implementarea strategiei de investitie potrivita si personalizata conform profilul de risc.

Incertitudinea din piata, internationalizarea si exclusivitatea de a face parte dintr-o anumita categorie, ii determina pe milonari sa isi varieze portofoliul. In cazul Wealth Managementului vorbim despre clienti educati, care inteleg ce inseamna acest domeniu, care sunt avantajele, dar si riscurile, daca nu au langa ei un profesionist.

In ce investesc milionarii in 2017?

Start-up-urile, imobiliarele sau piata de capital sunt optiunile milionarilor romani. Daca in primele doua rezultatul este palpabil, in wealth management situatia sta diferit. Luxul de a beneficia de astfel de servicii a devenit o necesitate accesibila din orice colt al lumii.

Dezvoltarea tehnologiei, conexiunile aeriene sau fluenta in limba engleza sunt elemente, care pot facilita accesul la astfel de servicii.

Clientii prefera diversificarea averii, cand vine vorba de economiile personale, iar proportia acestora este diferita. Sunt unii care detin 50-60% din portofoliul investit pe bursele internationale, iar altii care vor sa aloce doar 15-20% din avere pentru astfel de produse. Incertitudinea din piata, internationalizarea si exclusivitatea de a face parte dintr-o anumita categorie, ii determina pe milionari sa isi varieze portofoliul. In cazul Wealth Managementului vorbim despre clienti educati, care inteleg ce inseamna acest domeniu, care sunt avantajele, dar si riscurile, daca nu au langa ei un profesionist. Investitorii cu mai multa experienta opteaza pentru un mix de strategii tranzactionale. Diversificarea investitionala este importanta, deoarece portofoliul este mai putin afectat de fluctuatiile diferitelor piete, iar managementul pierderilor poate fi mai usor gestionat. Clientii au inteles ca nu exista o clasa de active care sa performeze in orice conditii economice, motiv pentru care au de ales dintre cele 3 instrumente esentiale ale diversificarii: cele ale pietei monetare (depozite, certificate de trezorerie, fonduri monetare), obligatiuni (corporative, municipale, fonduri de obligatiuni) si actiuni. Cele din urma (actiunile) detin cel mai mare grad de risc, deorece sunt volatile, insa, pentru perioade lungi de timp, ele pot genera o profitabilitate mai mare.

Strategii de trading, in era digitalizarii

Fuziunile, achizitiile sau listarile pe Bursa se numara printre preferintele clientilor in 2017. Ei pot beneficia de pe urma acestui trend, care le poate aduce oportunitati substantiale de crestere a portofoliului. Strategiile de trading se creioneaza pe termen mediu si lung, aspect care ii tine pe clienti aproape de compania pentru care lucrez. Clear Capital Markets este specializata in construirea si gestionarea portofoliilor pentru clienti (persoane fizice si juridice). Astfel produsele si serviciile oferite ne permit sa fim activi in tranzactionarea indicilor bursieri spre exemplu (DAX, S&P, FTSE, Dow Jones), prin folosirea optiunilor cu scopul de a diminua riscul investitional. Unele dintre avantajele tehnologiei sunt informatia financiara tot mai accesibila clientului si reducerea costurilor de tranzactionare. Toate aceste ingrediente ajuta la implementarea strategiei de investitie potrivita si personalizata pe profilul de risc.

Avantajele construirii unui portofoliu de actiuni are atat o componenta aferenta diversificarii, cat si una a profitabilitatii. Este cunoscut faptul ca randamentele sunt direct proportionale cu riscul investitional asumat. Clientii cauta alternative la produsele standard existente pe piata in momentul de fata. Una dintre strategiile utilizate implica elementul catalizator de crestere. Astfel este folosit fiecare „activ suport” din portofoliu pentru a tranzactiona optiuni. „Capital growth” impreuna cu dividentele pe care le ofera companiile (cu potential in medie de 4-5% pe an) sunt si acestea modalitati standard, ce pot genera o crestere a valorii activului intr-o anumita perioada de timp.

Digitalizarea si nolile tehnologii permit oamenilor sa fie informati despre orice in timp real, aspect care le da ocazia milionarilor sa aiba propriul Wealth Manager in Londra sau in orice colt al lumii. In urmatoarea perioada, cu siguranta se va inregistra o crestere a numarului de clienti, care isi vor investi banii in servicii de genul acesta. Concurenta in domeniu este relativ mare, mai ales ca oamenii cu bani sunt des ofertati, insa diversificarea poate fi solutia, care acopera nevoile pietei actuale. Pentru investitori, acum e momentul prielnic sa se lanseze pe piata de capital si sa faca astfel de achizitii, care ii pot ajuta sa isi creasca averile pe termen scurt, mediu si lung, in functie de nevoile lor.