Voi ce ati face daca ati fi antreprenori si, implicit, ati avea bani sa va permiteti orice, inclusiv timp liber? Desi poate parea un paradox, Dragos Panait, proprietarul restaurantului Red Angus, este un antreprenor care se confunda aproape complet cu afacerea sa si spune cu lejeritate "anul trecut nu am avut nicio vacanta, iar anul acesta se pare ca nu recuperez". Iata ce il retine sa se detaseze de business.

Mereu am spus ca daca as fi antreprenor, pur si simplu as cumpara timpul liber, adica as angaja managerii potriviti care sa se ocupe de business in timp ce eu ma plimb prin lume. Invitatul meu, Dragos Panait, ma contrazice si imi spune ca lucrurile nu stau chiar asa, mai ales cand esti antreprenor in HoReCa.





"Daca activezi in restaurante, trebuie sa fii in, chiar daca esti sau nu fizic in locatie, trebuie sa fii conectat", imi explica imediat tanarul antreprenor, care dupa facultate, finalizata in Viena, s-a intors in tara si s-a apucat de afaceri, cu restaurantul Red Angus din Centrul Vechi.

Incercand sa aflu care este acea pasiune pentru care isi face timp si cum arata viata lui dupa business, invitatul meu imi spune transant: "la mine 90% din timp este business. Nu este echilibru deloc intre business si viata personala. Oricat de mult imi doresc sa nu fac nimic...", se opreste antreprenorul din ce spune lasand sa se inteleaga ca nu poate sa se detaseze nici macar o saptamana pe an.

"As prefera ca lucrurile care sunt mici sa le dau cuiva sa le faca, dar eu ma implic cu totul: eu ma ocup de partea de comenzi, eu ma ocup de partea de meniuri, eu ma ocup de aspect si conduita in fata clientului, eu ma ocup de ce inseamna trenduri", povesteste Dragos Panait, care tine sa precizeze ca de cateva ori pe saptamana serveste la masa in restaurantul propriu.

Detasarea de business pare imposibil de facut in cazul lui Dragos mai ales ca in urma cu cateva luni a deschis un nou local in Constanta, ceea ce il obliga la deplasari constante.

"Merg cu trenul Bucuresti-Constanta, am renuntat sa mai merg cu masina, fac doua ore si un sfert, dar am doua ore in care lucrez. Acum au si wireless in CFR. E si acelasi domn care vine cu cosul cu covrigei si striga prin tot vagonul. Ce sa fac cu masina dupa mine, oricum ma duc singur", spune antreprenorul.

As merge in foarte multe locuri, pe care le am pus pe lista, dar au ramas pe lista.

Cum a venit vorba despre deplasari, il intreb ce masina conduce. "Am un Volvo XC 90, de 12 ani. Imi plac masinile conservatoare, iar Volvo mi s-a pliat la fix. Imi place ca Volvo are portbagajul mare si este o masina sigura. Am primit-o cadou de la ai mei cand aveam 19-20 de ani. M-am gandit: cand o sa imi cumpar eu masina din banii mei? Cred ca o sa dureze foarte mult. Sigur ca daca ma intrebi ce as face cu banii as investi in alta locatie", spune categoric proprietarul Red Angus.

Desi se confunda aproape 100% cu business-ul sau, Dragos Panait gaseste putin timp liber pentru a merge de cateva ori pe an sa joace tenis sau bachet, sa se dea snowboardul, sa se intalneasca cu prietenii sau sa calatoreasca. Evident, cand are timp.

"Imi place sa calatoresc, cand apuc (spune razand). Am in cap o mie de locuri in care vreau sa ajung. Anul trecut nu am avut nicio vacanta. Anul acesta se pare ca nu recuperez. O sa plecam sa vizitam un oras, am zis stop joc si plecam cateva zile la Stockholm", povesteste Dragos Panait, care incheie spunand ca ar merge in "foarte multe locuri, pe care le-am pus pe lista, dar au ramas pe lista".