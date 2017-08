Magazinul are o suprafata de 68 de metri patrati, este situal la parterul centrului comercial si in oferta sa articole de imbracaminte pentru copii, de la nou-nascuti pana la cei de varsta de 16 ani.

Magazinul din Bucuresti Mall este al doilea Tommy Hilfiger Kids detinut de companie, dupa cel din Baneasa Shopping City. Sarkk S.A mai detine in Bucuresti 7 magazine si alte 4 in Cluj, Timisoara, Iasi si Constanta.

Tommy Hilfiger este una dintre marcile premium din moda internationala. Brandul este prezent pe piata romaneasca de aproape 20 de ani, in Bucuresti si in marile orase ale tarii, prin intermediul companiei Sarkk S.A.

Fondata in 1998, Sarkk S.A este distribuitorul exclusiv al Tommy Hilfinger in Grecia, Cipru, Romania, Albania si Macedonia.

Bucuresti Mall este primul centru comercial modern de tip shopping mall din Romania, deschis in septembrie 1999. Recent, Bucuresti Mall a trecut printr-un amplu proces de renovare si modernizare si in prezent gazduieste cafenele, magazine, o zona de food court si cinematograful Holloywood Multiplex.