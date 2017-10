Deschis in urma cu un an, Veranda Mall a aparut in piata intr-un moment in care retailul sufera transformari uriase, in care comportamentul consumatorului se schimba radical si toti jucatorii din piata trebuie sa se repozitioneze. Andrei Pogonaru, proprietarul mall-ului de la Obor, a explicat la retailArena care sunt principalele repozitionari facute in primul an de activitate, pentru ca centrul comercial sa raspunda nevoilor celor 430.000 de oameni care locuiesc in apropiere. Urmareste editia speciala a emisiunii Profesionistii in Retail, filmata la retailArena 2017.