Legea salarizarii unitare si cele mai recente masuri si initiative legislative anuntate in sfera taxarii, impozitarii, a salariilor si pensiilor constituie principalele incertitudini cu privire la prognoza de inflatie, sustine Banca Nationala a Romaniei (BNR). Insa, institutia sustine ca efectele acestor masuri nu pot fi, deocamdata, evaluate, din cauza multiplelor neclaritati referitoare la masurile in sine, dar si la calendarul de implementare.

In minuta celei mai recente sedinte a Consiliului de Administratie, banca centrala constata o crestere semnificativa a incertitudinilor cu privire la conduita politicii fiscale si celei de venituri pe termen scurt si mediu. Aceste evolutii genereaza “incertitudini sporite si riscuri in ambele sensuri la adresa celei mai recente prognoze pe termen mediu a inflatiei”, se mentioneaza in document.

Sunt posibile masuri corective pentru incadrarea in tinta de deficit

Potrivit BNR, incertitudinile au ca principale surse legea salarizarii unitare, promulgata de curand, al carei mod de implementare este “totusi greu de previzionat, fiind conditionat de indeplinirea anumitor cerinte”, si noile masuri si initiative legislative anuntate in sfera taxarii si impozitarii, a salariilor si pensiilor, precum si a cadrului de functionare a firmelor, cu potentiale implicatii, atat asupra caracterului politicii fiscale si a impulsului fiscal, cat si asupra increderii si veniturilor companiilor si ale populatiei, implicit asupra comportamentului investitional si a celui de consum.

Pe de alta parte, reprezentantii bancii centrale afirma ca sunt posibile “masuri corective” pentru incadrarea in tinta de deficit bugetar de 3% din PIB anul acesta, iar anul viitor respectarea tintei va fi chiar mai dificila.

“Unii membri ai Consiliului au facut referire si la setul de masuri care va insoti probabil implementarea legii salarizarii unitare, de natura sa atenueze efectele ei expansioniste, precum si la posibila adoptare de masuri fiscale corective in contextul apropiatei rectificari bugetare, in vederea incadrarii deficitului bugetar al acestui an in plafonul de 3 la suta din PIB. Probleme mai mari privind incadrarea executiei bugetare sub deficitul de 3 la suta din PIB ar fi consemnate in anul ce vine, au remarcat unii membri ai Consiliului – in lipsa unor masuri de compensare”, se arata in documentul citat.

Absorbtia fondurilor UE ramane mult sub asteptari

Totodata, a fost semnalata posibila prelungire, cel putin in viitorul apropiat, a ritmului mult sub asteptari al absorbtiei fondurilor europene structurale si de investitii aferente cadrului financiar 2014-2020.

In schimb, BNR a revizuit semnificativ in urcare prognoza de crestere economica pentru trimestrul doi al acestui an, insa avertizeaza ca aceasta crestere va fi bazata exclusiv pe “consumul privat”.

In aceste conditii, BNR estimeaza ca “rata anuala a inflatiei se va mentine probabil in viitorul apropiat pe o traiectorie usor superioara celei evidentiate de cea mai recenta prognoza pe termen mediu a BNR, publicata in Raportul asupra inflatiei din mai 2017”.

Astfel, rata anuala a inflatiei este asteptata sa reintre in interiorul intervalului de variatie al tintei stationare in trimestrul IV 2017, sa creasca la 3,1% in decembrie 2018, si sa urce in martie 2019 in proximitatea limitei de sus a intervalului (3,5% - n.r.), pe fondul epuizarii efectelor one-off ale eliminarilor de impozite indirecte, accize si taxe nefiscale si in conditiile cresterii presiunilor inflationiste ale cererii agregate si ale costurilor salariale unitare.