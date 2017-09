Rectificarea bugetara anuntata de Ministerul Finantelor Publice (MFP) spulbera si ultima speranta in constientizarea, de catre guvenanti, a situatiei dezastruoase a economiei. Trecand peste faptul ca este departe de a fi o rectificare pozitiva, avand in vedere ca veniturile la buget se diminueaza cu aproximativ 1,3 miliarde de lei, tot ce s-a taiat provine de la ministerele responsabile cu investitiile (Transporturi, Fonduri europene, Comunicatii etc.) si tot ce s-a dat merge, intr-o proportie covarsitoare, catre pensii si salarii. Asadar, scenariul estimat la inceputul acestui an de majoritatea economistilor, care prevestea faptul ca programul de guvernare “faraonic” va topi toate resursele statului pe cheltuieli sociale.

Asadar, potrivit proiectului de rectificare, veniturile bugetului de stat pe anul 2017, se diminueaza pe sold cu suma de 1,33 miliarde de lei (oricum insuficient avand in vedere ca, la sase luni, la capitolul venituri se inregistra un minus de 5 miliarde de lei). In schimb, de la cheltuieli Guvernul taie doar 347,7 milioane de lei, si acelea de la investitii.

Proiectul de rectificare a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor dupa ce ministrul de resort a organizat o mascarada (conferinta de presa nu se poate numi) in care a sustinut in mod repetat “ralizarile deosebite” ale Guvernului si faptul ca rectificarea va fi una pozitiva.

“In lumea acestor experti buni la toate, o rectificare care scade veniturile, scade cheltuielile si creste deficitul bugetar este o rectificare bugetara pozitiva.Acesti oameni trebuie sa raspunda personal!”, scrie senatorul Florin Citu pe pagina sa de Facebook.

Incasarile din TVA scad, alocarile din acesta taxa catre autoritatile locale cresc

Paradoxul continua si in privinta veniturilor din TVA, principala taxa care alimenteaza bugetul de stat, unde veniturile estimate se diminueaza cu aproape 2 miliarde de lei, in conditiile unor cresteri record ale consumului. Pe de alta parte, din sumele incasate din TVA “se suplimenteaza sumele pentru finantarea cheltuielilor autoritatilor administratiei publice locale cu suma de 677,7 milioane lei”.

Si veniturile din impozitul pe profit scad cu 1,8 miliarde de lei, insa cele din accize se majoreaza cu 587,2 milioane de lei (pe seama cresterii accizei la carburanti).

Sume primite de la UE/alti donator in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminueaza cu 493,3 milioane lei, la fel si cheltuielile cu aceste finantari, insa cu o suma mult mai mare, respectiv 3,5 miliarde de lei.

La aceste 3,5 miliarde de lei taiate de la finantarea proiectelor din fondurile europene se adauga si cele aferente programelor cu finantare rambursabila, diminuate cu 220 de milioane de lei, si cheltuielile de capital, 1,6 miliarde de lei. In total, aproximativ 5,3 miliarde de lei, bani taiati de la investitii.

Banii de investitii se duc la salarii si pensii

In schimb, cresc cheltuielile de personal (cu salariile) cu 2,3 miliarde de lei si cele cu asistenta social, cu 2,5 miliarde de lei, in principal pentru plata drepturilor de asistenta sociala (pensii si ajutoare, drepturi de crestere copil, indemnizatii pentru persoane persecutate din motive entice). In total 5,5 miliarde de lei.

Cresc si cheltuielile cu dobanzile, cu 500 de milioane lei, insa cele cu subventiile se diminueaza cu 313,4 milioane de lei.

Ministerul Finantelor justifica aceasta rectificare prin “posibilitatea realizarii unei cresteri economice de 5,6% fata de 5,2% cat se estima la elaborarea legii bugetului de stat. In aceste conditii se estimeaza ca valoarea nominala a PIB va fi de 837,1 miliarde lei, fata de 815,2 miliarde lei cat s-a estimat initial”. In aceste conditii, deficitul bugetar se poate majora cu suma de 978,8 milioane lei sis a ramana sub 3% din PIB, spune intitutia guvernamentala.

Profesorul de economie Cristian Paun sustine ca aceasta rectificare bugetara era de anticipat inca de la inceputul anului. “Am aflat ce stiam inca de la inceputul anului, cand am vazut cu totii faraonicul program de guvernare, ca bugetul statului va ramane fara bani si ca toti banii romanilor vor fi cheltuiti de guvern aproape exclusiv pe salarii si pensii (marite)”, scrie Cristian paun pe pagina sa de Facebook.

Iluzia traiului mai bun

La ce ne foloseste, insa, ca ne incadram in deficitul bugetar, daca toate resursele sunt cheltuiete pe salarii si pensii, adica pentru consum, in detrimentul investitiilor. Si asta, inca, pe datorie, pentru ca acest deficit, oricat ar fi de mic, tot datorie se numeste. Daca mai luam in calcul si deficitul commercial care creste sustinut de la o luna la alta, care tot datorie se numeste, pentru ca productia interna nu poate satisfice cererea interna alimentata de cresterile de pensii si salarii, concluzionam ca, aparent, traim mai bine (cei din aparatul de stat-n.r.) pe datorie si fara speranta de dezvoltare in viitor.

Asadar, doar aparent traim mai bine pentru ca, asa cum spune si profesorul Cristian Paun, senzatia traiului bun se spulbera in traficul aglomerat, cu strazi pline de gropi, in spitalele lipsite de cele mai elementare dotari si de personal de specialitate, in scolile insalubre si fara manuale.

“Am spus inca de pe atunci (la inceputul anului-n.r.) ca vor fi sacrificate investitii publice, cheltuieli esentiale cum ar fi medicamente in spitale, materiale didactice in scoli, combustibil in masina politiei (mai ales in cele fara de radar) etc. Ma intreb si eu ca un biet umanior: cui folosesc pensiile (mai ales cele speciale) sau salariile bugetarilor marite (mai ales ale bugetarilor mai speciali) daca spitalele si-au luat adio de la investitiile in RMN-urile sau ecografele 5D? La ce bun acest praf in ochi cu evident iz electoral, daca atunci cand te duci sa te internezi la stat esti preocupat sa iti pui in geanta medicamente si pansamente cu care sa te trateze doctorii acolo? Cum sa isi mai plateasca ”privatul” taxele daca vede ca pentru el nu se intampla mai nimic din banii aceia in tara aceasta (ioc drumuri, ioc autostrazi, ioc siguranta, ioc aparare, ioc, ioc, ioc...). Nu pot sa nu ma intreb cum s-o simti un pensionar din armata proaspat iesit la pensie cand noi suntem in varful carierei care, cu pensia lui speciala marita (de multe ori dublata de noul salariu de pensionar angajat in privat), trebuie sa bata la usa unui spital public sau a unei scoli publice din Romania? Asta dupa ce s-a deplasat pana acolo pe un drum plin de gropi si cu risc imens de accidente... O fi fericit?”, se intreaba profesorul citat.

