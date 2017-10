Leul este supus unor presiuni de depreciere in perioada imediat urmatoare, in special din cauza adancirii semnificative a deficitului extern, si va incheia anul in jurul valorii de 4,65 lei/euro. Si inflatia va accelera semnificativ, la 3,5% dupa primul trimestru al anului viitor si chiar la 4% in cursul lui 2018. Nici dobanzile nu vor sta pe loc, desi BNR a promis o stabilizare a acestora, insa dobanzi stabile nu inseamna neaparat dobanzi mici, sustine Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal. Acesta a declarat, in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking, ca ROBOR se va mentine undeva in jurul dobanzii de politica monetara.

Presedintele Consiliului Fiscal a explicat, in cadrul emisiunii, ca sentimentul investitorilor fata de Romania s-a deteriorat in ultima perioada.

“Investitorii ne privesc mai sceptic din cauza politiciilor fiscal bugetare super-expansioniste, cu cresteri rapide de cheltuieli, in special cheltuieli sociale, cu reduceri masive ale investitiilor, cu o colectare foarte slaba a veniturilor din taxe si impozite, cu o crestere rapida a deficitului bugetar, a deficitului de cont curent. Deci investitorii ne privesc sceptic, si lucrul acesta se vede in pietele financiare, inclusiv prin presiune pe curs”, a precizat Dumitru.

Acesta atrage atentia asupra faptului ca, avand in vedere ca BNR a promis sa mentina dobanzile intr-un anumit interval in viitor (plus/minus un punct procentual in jurul dobanzii de politica monetara), trebuie sa acceptam un curs mai volatil.

Dumitru explica faptul ca aceasta este o decizie fireasca, avand in vedere ca raportul dintre creditele in lei si cele in valuta s-a inversat, in favoarea celor in lei, astfel incat volatilitatea cursului este, in prezent, mai putin periculoasa pentru debitori decat o crestere necontrolata a dobanzilor.

Emisiunea a fost filmata in data de 4 octombrie, la o zi dupa conferinta guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, in care a oferit explicatii cu privire la evolutia dobanzilor.