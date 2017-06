Proiectul Transform2.digital*, dezvoltat de Temperfield si Wall-treet.ro isi propune sa va prezinte o serie de articole in care transformarea digitala este prezentata pentru si din perspectiva profesionistilor, fie ca sunt tehnici (CIO, manageri sau specialisti IT), dar si non-tehnici (experti in achizitii, vanzari, marketing, resurse umane). Veti descoperi si veti recunoaste situatii, dileme sau provocari cu care va confruntati si veti descoperi abordari si instrumente care sa va ajute nu doar sa “supravietuiti” transformarilor digitale, ci sa atingeti nivelul optim al rezultatelor in activitatea voastra si a companiei.

Pentru inceput, de ce Transformare digitala?

Motivele adoptarii transformarii digitale tin de dorinta (sau necesitatea tot mai stringenta) a companiilor de a oferi clientilor lor o experienta cat mai memorabila (cu interactiuni multiple pe masura ce comportamentul de consum devine tot mai digital), sau din nevoia de eficientizare a activitatii unei organizatii, pentru a obtine rezultate mai repede, mai bine sau mai putin costisitor. Daca la inceput „digital dissruption” era un mod de diferentiere rapida pe piata (vezi Uber, Airbnb), astazi devine un mod de supravietuire intr-o piata aflata intr-o schimbare alerta si profunda de paradigma. Nu numai modul de transmitere a informatiilor sau de atragere de noi consumatori se schimba, ci intregul model de business al companiilor, fie ca doresc sau nu. Transformarea digitala nu mai este o optiune, devine deja o necesitate. Si ea implica un proces intern si extern de metamorfozare a companiilor si angajatilor acestora.

Mitul nr. 1 – transformarea digitala va aduce numai “lapte si miere” virtuale

Dimpotriva! In prezent sunt prea putin tratate temerile si aspectele pe care le intelegem si acceptam mai greu pe parcursul acestor transformari, fie ca suntem angajati sau angajatori. Fie ca suntem initiatorii unor proiecte digitale sau ca ele ne afecteaza (in)direct prin modificarile proceselor si fluxurilor de activitati, asa cum obisnuiam sa le realizam. Fie ca reprezentam companii care activeaza pe o piata dinamica in schimbare accentuata si ca valul transformarii digitale ne poate scoate din joc sau ne poate propulsa, atat ca organizatie, cat si ca profesionisti.

Da, transformarea digitala vine cu multe oportunitati atractive si chiar spectaculoase prin rezultatele sale finale (agilitate sporita a companiei, colaborare usoara si instant a echipelor), dar trebuie sa cunoastem si sa ne adaptam intregului proces de transformare, care se produce uneori cu renuntari, sincope si rezistenta la schimbare.

Mitul nr. 2 - transformarea digitala nu afecteza (inca) direct domeniul meu de activitate

Fals! Fie ca sunteti specialist sau manager tehnic, fie ca activati intr-un department non-tehnic (achizitii, vanzari, HR, marketing), transformarea digitala schimba deja domeniile voastre, de la job description la indicatorii de performanta, de la modul interactiv in care va derulati fluxurile de activitati la modul colaborativ de lucru in echipe inter-departamentale. Nu mai exista job sau functiune dintr-o companie care sa poata pretinde ca nu are deocamdata nevoie sa evolueze digital. Realitatile pietei le forteaza sa o faca. Interdependentele intre functiuni devin mult mai pronuntate, iar reusita sau esecul companiei nu mai este apanajul exclusiv al conducerii, ci al colaborarii eficiente a tuturor departamentelor.

Relatia cu clientii este mult mai dinamica, accesul la piete este mult mai rapid si lipsa vitezei de reactie are acum repercusiuni financiare si de imagine mai evidente ca acum cativa ani, putand duce rapid la scoaterea de pe piata. Iar tehnologiile devin un instrument tot mai important in supravietuirea sau diferentierea companiei. Dar atentie, tehnologiile raman un instrument, nu un scop in sine!

Mitul nr. 3 – Transformarea digitala e o simpla actiune de digitalizare a status-quo-ului din activitatea companiilor

NU si pentru cei care vor sa reziste pe piata in urmatorii ani! Transformarea digitala vine cu infinite oportunitati de eficientizare a activitatilor si proceselor dintr-o organizatie sau de crestere a capacitatii noastre de a performa ca profesionisti cu rezultate masurabile. Trebuie insa sa intelegem ca orice schimbare majora implica renuntarea la status quo-ul cu care ne-am obisnuit si ca va genera in prima instanta o puternica rezistenta la schimbare.

DA, transformarea digitala schimba deja status quo-ul si va elimina anumite joburi, multe companii si mentalitati de business. Si asta cu un ritm destul de accelerat. Dar evolutiile tehnologice, precum si cele in comportamentul tot mai digital al consumatorilor fac deja vitale unele proiecte digitale pentru supravietuirea si succesul pe piata. A companiilor si a noastra, ca profesionisti.

Mitul nr. 4 – implementarea transformarii digitale ii priveste doar pe managerii tehnici, departamentul nostru va fi un „simplu” beneficiar al acesteia

Nimic mai gresit! Transformarea digitala, prin proiectele sale multiple si aparent disparate, genereaza deseori sincope sau convulsii in comunicarea dintre departamente, unele initiatoare si altele beneficiare ale schimbarilor digitale. Aceasta „lupta” interna de-a „transformatorii” si „transformatii” duce de multe ori la esecul unor proiecte vitale pentru agilitatea sau supravietuirea companiei, pentru ca n-au fost corect comunicate sau „vandute” intern celorlalte departamente. Se ajunge uneori la sabotarea neintentionata a acestora, din teama de schimbare sau dorinta de a (re)pozitiona propriul departament in structura organizatiei.

Pentru ca un proiect de transformare digitala sa reuseasca, trebuie sa aiba atat girul explicit al CEO si al echipei de management, cat si participarea activa in procesul de implementare din partea departamentelor care vor fi beneficiari directi ai proiectului. Fie ca vorbim de implementarea de platforme care sa permita colaborarea echipelor in proiecte comune complexe, fie ca se va asigura accesul instant, dar si securizat la informatii pentru forta de vanzare de pe teren, fie ca se automatizeaza etape din procesele de achizitii, fie ca se seteaza campanii speciale de marketing catre bazele de prospecti sau clienti, toate aceste actiuni presupun implicarea activa a respectivelor departamente, pentru intelegerea rolului acestor instrumente si tehnologii, dar si respectarea unor proceduri si reguli de acces si utilizare bine determinate.

Transformarea digitala nu ni se intampla pur si simplu, ci trebuie sa o implementam impreuna, specialisti tehnici sau beneficiari non-tehnici. Altfel ea nu se va produce cu adevarat, generand efecte palpabile, ci doar costuri inutile si frustrari.

Mitul nr. 5 – Proiectele digitale sunt focusate pe structuri complexe de hardware, nu ai ce anume sa optimizezi la ele

Nu mai este chiar asa! Tot mai mult focusul companiilor se schimba pe zona de servicii IT de calitate. Piata nu a fost in trecut “educata“ asupra importantei unui serviciu de calitate care aduce cu adevarat valoare adaugata unui proiect digital si asigura succesul acestuia. Si aceasta din cauza ca marii integratorii “subventionau” partea de servicii din adaosul obtinut in zona de hardware. Piata se schimba si incepe deja sa se dezvolte o cultura a serviciilor IT, care ii va face pe achizitorii de solutii digitale din companii sa isi modifice si nuanteze asteptarile, modul de negociere, facand pasul de la a obtine neaparat reduceri de pret intr-un proiect digital la cel de a ridica nivelului serviciului IT primit pentru aceeasi suma. Companiile vor deveni tot mai precaute in alegerea furnizorilor de servicii profesionale de IT, complementare capabilitatilor lor interne sau cu specializare ridicata in zona de tehnologii noi, pentru ca succesul transformarii digitale (si implicit al companiei lor pe piata) va depinde de capacitatea reala de implementare a solutiilor recomandate de furnizori, dar si de anticiparea calatoriei digitale pe care compania o are de facut pentru atingerea obiectivelor sale de business.

*Transform2digital este o platforma sustinuta de Temperfield, furnizor de servicii profesionale IT, cu focus pe solutii de virtualizare, de Cloud Computing, Security & Data Recovery, Document Management, servicii de suport IT, dar si de Software Defined Network, Artificial Intelligence, Business Intelligence as a Service.