Agricultura din Moldova se adaptează rapid la inovațiile tehnologice, care sunt tot mai atractive pentru sector, deoarece oferă soluții digitale pentru depășirea provocărilor pe care le întâmpină agricultorii. Schimbările climatice, criza energetică, deficitul de forță de muncă, inputuri tot mai scumpe sunt doar câteva probleme care îi determină pe fermieri din Moldova să identifice noi posibilități tehnologice pentru a minimiza riscurile și a spori eficiența activității agricole.

În acest context, Conferința AgTech, unicul eveniment de anvergură din Republica Moldova dedicat promovării tehnologiilor și inovațiilor IT în agricultură, a devenit o platformă de prezentare și de discuții a soluțiilor digitale care pot ajuta fermierii să își gestioneze afacerile agricole, conform Agrobiznes.

Organizată pentru al patrulea an consecutiv de Agrobiznes și având drept parteneri ai ediției din acest an organizații importante din sectorul IT și agricol, cum ar fi proiectele USAID PCRR, OPTIM și Tekwill, Conferința AgTech, care s-a desfășurat pe 14 martie la Chișinău, a reunit speakeri din cinci țări, care au vorbit despre tendințele și oportunitățile digitalizării agriculturii.

Principalele noutăți ale Conferinței AgTech 2023 au fost:

Ultimele tendințe mondiale în automatizarea și eficientizarea irigării;

Integrarea agrivoltaicelor în ferme – soluție inovatoare pentru mai multă performanță;

Aspecte practice în exploatarea sistemelor aeroponice de producere;

Soluții inovatoare pentru managementul fermelor;

Aplicații și platforme pentru depistarea bolilor și problemelor în culturi.

Soluțiile prezentate în cadrul AgTech 2023 vin să soluționeze probleme cum ar fi impactul crizei energetice, schimbărilor climatice, influența insuficienței brațelor de muncă în ferme.

Conferința AgTech Moldova a fost un succes extraordinar și a adunat un grup divers de oameni pasionați de inovație și agricultură. Sperăm că acest eveniment va contribui la consolidarea colaborării dintre sectorul agricol și industria IT, pentru a găsi soluții inovatoare și sustenabile pentru problemele cu care se confruntă agricultura din Republica Moldova. Sergiu Jaman, fondatorul Agrobiznes

În cadrul evenimentului, partenerii de dezvoltare au menționat că vor susține în continuare inițiativele de digitalizare a sectorului agricol din Republica Moldova.

Progresul înregistrat în ultimii ani în digitalizarea agriculturii este unul cu adevărat de apreciat. În ciuda pandemiei și problemelor din regiune, dezvoltarea tehnologiilor a avut loc mult mai rapid decât am fi putut anticipa, iar toate acestea se vor răsfrânge neapărat pozitiv asupra economiei", John Riordan, Șeful Adjunct al Misiunii USAID Moldova

Sectorul agricol din Moldova urmează a fi modernizat prin implementarea mai multor soluții digitale la nivel de țară.

„Sunt mult mai optimist văzând tehnologiile deja prezente în Moldova, în cadrul conferinței AgTech, iar ministerul agriculturii va susține procesul amplu de digitalizare, pentru ca agricultura Moldovei să devină mai profitabilă și mai puțin dependentă de factorii externi”, a menționat Vladimir Bolea, Vicepremierul și Ministrul Agriculturii Republicii Moldova

AgTech este o inițiativă creată de Agrobiznes și dezvoltată cu sprijinul partenerilor instituționali și comerciali pentru a promova cele mai digitalizate afaceri și inițiative agricole din Moldova, dar și cele la nivel regional.

Digitalizarea este cheia succesului oricărei afaceri, în special în agricultură. Instrumentele digitale disponibile pe piață sunt foarte importante, multe dintre acestea și-au regăsit locul în ferma noastră, însă mereu urmărim tendințele pentru a identifica o soluție care să integreze toate sistemele necesare. Vitalie Burlacu, agronom SRL Natcubi-Agro

