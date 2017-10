Am scris intr-un articol anterior cum se conduce o masina pe benzina. Am observat in randul cititorilor nostri ca este nevoie si de un articol care sa explice la ce trebuie sa fim atenti daca avem o masina pe motorina. Si cum suntem intotdeauna cu urechea plecata la nevoile voastre, iata si articolul pe care l-ati dorit.

Cum pornesc? La masina cu motor diesel trebuie sa astepti cateva secunde dupa ce ai introdus cheia in contact si abia apoi s-o pornesti. Daca te-ai urcat in masina, ai bagat cheia in contact si ai pornit… nu considera ca e sanatos sa faci asta mereu, mai ales cand afara e frig si bujiile incandescente au nevoie sa incalzeasca spatiul in care se afla camera de ardere. Citeste articolul integral pe Cars.ro