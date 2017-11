Adient TRIM Ploiesti, producator de tapiterii auto, care are in prezent peste 1900 de angajati, cauta 150 de tapiteri, pentru a tine pasul cu cererea in crestere a pietei auto.

Angajatii Adient Trim Ploiesti lucreaza in 3 schimburi, producand tapiterii pentru scaune auto.

„Activam intr-o industrie in care Romania are inca multe de demonstrat. La Ploiesti producem cu mandrie tapiterii premium pentru cele mai importante marci de masini din lume. Cererea este mare, pentru ca lucram produse de cea mai buna calitate la preturi competitive, de aceea avem nevoie de 150 de noi colegi,” a declarat Costin Trimbitasu, Director ADIENT TRIM Ploiesti.

In fiecare an, tapiteriile auto realizate la fabrica ADIENT TRIM din Ploiesti se regasesc pe mai mult de 750.000 de masini din intreaga lume. Productia se realizeaza folosind utilaje de ultima generatie, iar calitatea extrem de ridicata a produselor si profesionalismul echipei au ajutat compania sa devina un reper in domeniul sau de activitate, la nivel international.

Compania este prezenta in Romania din anul 2000, are un numar total de 5.800 de angajati si detine opt unitati de productie: Jimbolia (armaturi metalice si mecanisme), Timisoara (materiale textile pentru huse auto), Craiova (scaune auto pentru Ford), Poiana Lacului (spuma poliuretanica), Bradu (scaune auto pentru Dacia, respectiv armaturi metalice), Ploiesti (tapiterii), Pitesti (tapiterii).

ADIENT s-a desprins din Johnson Controls in toamna anului 2016 si aniverseaza 1 an ca entitate de sine statatoare. Adient este lider global in productia de scaune auto. Compania are 75.000 de angajati in 230 de fabrici aflate in 33 tari din intreaga lume.