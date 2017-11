In Romania, in primele 9 luni din 2017, au fost inmatriculate 97 vehicule electrice (crestere +321,7% fata de primele noua luni din 2016) si 1.469 hibride (crestere de +114.8% fata de aceeasi perioada din 2016).

In al treilea trimestru din 2017, cererea de vehicule cu propulsie alternativa (AFV) a continuat sa creasca in UE, mentinand trendul pozitiv inregistrat in primul trimestru al acestui an.