Tradus.com, platforma dedicata vehiculelor comerciale si echipamentelor noi si rulate, care poate fi accesata de oriunde in lume, va intra oficial pe pietele din Dubai si China anul viitor, iar in urmatorii ani le va permite clientilor sa isi comande masina la ei acasa prin Tradus Pro, spune intr-un interviu acordat wall-street.ro Catalin Gealapu, Global Head of Sales Tradus.com.

"Tradus Pro va deveni in 3,4,5 ani instrumentul principal pentru orice dealer de utilaje grele. Dealerul va putea sa faca fleet management, tracking, sa selecteze transportul utilajului intr-o alta tara, sa afle de ce acte are nevoie. Acesta va gasi totul intr-un singur loc si nu va avea probleme de logistica. Pentru dealer, Tradus Pro va fi un one stop shop. Vom oferi o modalitatea mai usoara pentru dealer sa-si exporte bunul. Vrem sa lucram cu case de expeditii, nu sa fim concurenti cu acestia. Livrarea unei masini grele prin Tradus Pro va putea fi facuta in urmatorii 2-3 ani. Incepand de anul viitor, Tradus Pro va fi contra cost. Tariful va fi standard indiferent de tara", a declarat Catalin Gealapu.

Urmatoarele tari in care va fi lansata oficial platforma Tradus.com sunt Dubai, China si Ucraina.

"Incercam prin Tradus sa legam tarile intre ele. Ne vom dezolta destul de repede. Avem un plan bine facut. Ne gandim sa preluam si alti jucatori pentru a creste Tradus.com. Vor urma evenimente de lansare Tradus, similare cu cel din Romania, si in alte tari din Europa: Polonia, Ucraina, Bulgaria, Olanda, tarile scandinave si, incepand cu anul 2018, in Emirate. Apoi, spre sfarsitul anului, planul este sa ne extindem cu strategie de sales si in China si SUA", a mai spus managerul.

Cand va atinge Tradus.com cifra de 3 milioane de anunturi