Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus se lansează pe 26 aprilie, cu un buget dublu față de anul trecut.

"În primele 3 luni a crescut exponențial numărul mașinilor electrice cumpărate în România. Programele pe care le lansăm după aprobarea bugetului sunt primele cu care începem, sunt Rabla Clasic, Rabla Plus. La Rabla Clasic am majorat bugetul de la 6.500 lei la 7.500 lei. Tichetul standard de sprijin este de 7.500 lei în 2021. Am majorat, de asemena, ecobonusurile pentru hibrid și mașinile care au emisii scăzute de dioxid de carbon sub 96 de grame pe km. Pentru mașinile electrice, am dublat bugetul și am păstrat aceleași condiții: 45.000 de lei sprijin pentru mașinile full electrice, 20.000 de lei pentru hibrid plug-in", a declarat Ministrul Mediului, Tánczos Barna.

"Am introdus și la Rabla Clasic interdicția de a vinde mașina care a beneficiat de acest sprijin. Am constatat că au fost câteva încercări de a exporta practic subvenția din România, de a duce mașinile care au beneficiat de Rabla Clasic în alte țări și am introdus această interdicție care era deja existentă la Rabla Plus", a adăugat Ministrul Mediului.

Ecobonusurile se pot cumula în cazul în care mașina nouă îndeplinește mai multe condiții, astfel că, anul trecut, s-a ajuns la o reducere de 10.000 lei din prețul total al autovehiculului nou.

