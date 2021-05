Bosch continuă angajările și investițiile în România anul acesta

Grupul german Bosch, cu vânzări totale nete de 1,4 miliarde de euro în România în 2020, continuă angajările și investițiile pe plan local. Anul acesta sunt deschise 580 de poziții în mai multe zone din țară, a declarat pentru wall-street.ro Mihai Boldijar, Director General Robert Bosch și reprezentantul Grupului Bosch în România.

În România, la nivel de grup avem 580 de poziții deschise. În prezent, avem 8.160 de angajați. Trebuie să luăm în calcul întotdeauna și această fluctuație naturală. Mizăm pe capabilitatea bazinelor forței de muncă din Cluj, Timișoara, Blaj de a oferi practic personal calificat și specialiștii de care avem nevoie. Prin condițiile pe care le oferim, noi, Grupul Bosch, unde avem condiții de muncă inspiraționale atât la nivel de cercetare dezvoltare cât și la nivel de unități productive, și cred că suntem, probabil, singurii din perimetrele industriale care avem aceste concepte implementate în fabrici, să reușim să atragem specialiști, care să lucreze și să aibă condițiile de muncă poate mai bune decât în străinătate în condiții salariale corecte, echilibrate, care să le confere un confort sporit mult mai bun față de anii trecuți, Mihai Boldijar, Director General Robert Bosch și reprezentantul Grupului Bosch în România

În 2021, pentru a susține dezvoltarea constantă a operațiunilor sale, Bosch Services Solutions intenționează să angajeze peste 500 de persoane specializate în domeniile de dezvoltare software, IT Help Desk, customer service, controlling, contabilitate, achiziții și vânzări.

Bosch continuă investițiile și anul acesta. Sunt luate în calcul extinderea centrului de inginerie de la Cluj, dar și creșterea capacității de producție.

"Anul acesta, vom continua investițiile în creșterea capacității de producție și am început lucrările la extinderea centrului de inginerie de la Cluj, clădirea a doua. Sperăm să o terminăm într-un an și jumate, doi ani", a spus Mihai Boldijar.

Anul trecut, Bosch a menținut nivelul investițiilor la 487 milioane de lei (cca. 100 mil. euro), media ultimilor 2-3 ani, în condițiile în care lucrurile au fost destul de dificile. Bosch a investit în România în special pentru a continua dezvoltarea unităților de producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj și Blaj. Fabrica de componente auto electronice din Jucu, județul Cluj și-a mărit capacitatea de producție și de depozitare, investind peste 85 de milioane de euro în 2020.

După rezultatele înregistrate anul trecut, Bosch se așteaptă ca anul acesta să fie un an și mai bun. "Dacă lucrurile vor evolua așa cum au evoluat în primele 3-4 luni vom avea un an bun", a mai spus managerul.

Bosch a menținut ritmul pe timpul pandemiei și a performat bine. "Am început bine în lunile ianuarie, februarie după care a venit acel lockdown. A fost un impact sever asupra activităților de producție în principal și a celor comerciale. În acea perioadă am performat bine pe dezvoltarea de soft și serviciile intra-grup pe care le avem la Timișoara. Am avut vânzări consolidate de 2,2 miliarde de lei (448 mil. euro), în creștere cu 3% față de 2019. În vânzări totale nete (vânzări intra-grup și producție), Grupul Bosch a înregistrat în România 6,8 miliarde de lei (1,4 mld. euro) au fost la nivel de 2019. A fost o descreștere severă în perioada martie-mai, dar am reușit din iunie să începem să redresăm și în ultimul trimestru am consolidat bine de tot rezultatul. Inclusiv numărul de angajați a crescut cu vreo 3% față de 2019", a precizat reprezentantul Grupului Bosch în România.

Anul trecut, Bosch a deschis propriul Centru Medical la Blaj, în colaborare cu furnizorul de servicii medicale Elisa Med, iar anul acesta, împreună cu autoritățile din Cluj, Bosch a deschis un centru de vaccinare. Centrul de la Cluj va permite accesul facil la vaccinarea voluntară pentru orice angajat Bosch care lucrează în zonă și o rudă a acestuia, precum și pentru furnizorii companiei și personalul care lucrează la alte două companii din parcul industrial Tetarom III.

În această unitate, Bosch produce, din 2013, printre altele, unități de control electronice pentru airbag, pentru sisteme de camere multiple și asistență la condus și parcare, care sporesc siguranța rutieră și confortul șoferilor. De la deschiderea sa, fabrica Bosch din Cluj a furnizat clienților internaționali peste 250 de milioane de piese auto.

Fabrica din Blaj produce senzori pentru industria auto, dar și elemente de înaltă tehnologie pentru sectorul industrial. În plus, fabrica din Blaj a devenit în 2020 unitatea principală Bosch la nivel global pentru senzori de detonație.

Bosch a implementat diverse proiecte de eficiență energetică în unitățile sale de producție din Cluj și Blaj, cum ar fi soluțiile de monitorizare a consumului de energie, care asigură monitorizarea și raportarea energiei în timp real, achiziționarea de energie electrică 100% din surse regenerabile și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu tehnologie LED. În plus, unitatea de producție din Blaj a început recent să producă propria energie verde, prin instalarea mai multor panouri fotovoltaice în fabrică, făcând astfel următorul pas către producția sustenabilă. Aceste panouri generează energie verde echivalentă cu consumul de energie electrică pe care îl au 50 de gospodării.

Cum contribuie Bosch la trecerea la electrificare

Electrificarea oferă companiei Bosch oportunități noi în mai multe domenii de activitate, deoarece necesită soluții nu doar pentru conducerea electrică a mașinilor, ci și pentru încălzirea electrică a clădirilor. În tehnologia pentru sisteme de propulsie, electromobilitatea se evidențiază ca activitate de bază a companiei Bosch. Celulele de combustie convertesc hidrogenul în electricitate, iar Bosch dezvoltă atât soluții de celule de carburant staționare, cât și mobile. În perioada 2021 - 2024, Bosch intenționează să investească un miliard de euro în tehnologia celulelor de carburant.

"Creșterea volumului de proiecte care vine în România vine în special pe electrificare, conectivitate și conducere autonomă. Din proiectare lucrăm practic la aceste soluții. La Jucu producem unități de control electronic care sunt folosite în mașini electrice și mașini hibride. Cererea cu mare siguranță va creste și suntem în măsură să facem față în ceea ce privește producția cât și proiectele de dezvoltare la Cluj. Dacă vorbim de software, de exemplu, pentru mașini electrice sunt unitățile de control pentru managementul bateriei și serviciile bazate pe cloud pentru creșterea performanței și duratei de viață a bateriilor", a adăugat Mihai Boldijar.

Bosch își propune ca până în 2030 să reducă cu 15 procente față de nivelul din 2018 emisiile de CO2 în cadrul întregului său lanț valoric, de la furnizori la clienți, ceea ce reprezintă o reducere de 67 de milioane de tone a emisiilor de dioxid de carbon.

Grupul Bosch este prezent în România de 27 de ani și are peste 8.160 de angajați în cinci entităţi. În 2020, Bosch a înregistrat vânzări de 448 milioane de euro pe piața din România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează şi o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată de asemenea în Blaj, precum şi un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara.

