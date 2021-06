Renault va lansa 7 modele electrice noi până în 2025

Până în anul 2025, Renault Group va lansa 10 noi vehicule electrice pe cele două platforme EV, dintre care 7 sub brandul Renault.

Emblematicul Renault 5, într-o interpretare modernă, cu motor electric, va fi fabricat integral, de la baterie și grup motopropulsor până la asamblare finală, de Renault ElectriCity în Nordul Franței.

Renault Group va readuce, sub denumirea 4ever, un alt model emblematic. La începutul anului viitor va fi prezentat noul MéganE, vehiculul electric de segment C al brandului Renault. La rândul său, proiectul Alpine “dream garage”, dezvăluit în ianuarie va deveni realitate în 2024.

Renault Group își propune să dețină gama de vehicule cea mai puțin poluantă de pe piața Europeană în 2025, cu peste 65% din vânzări reprezentate de vehicule electrice sau electrificate. În 2030, până la 90% din vehiculele brandului Renault vor fi electrice.

“Azi dăm un impuls major strategiei Renault Group privind vehiculele electrice. Prin crearea ecosistemului Renault ElectriCity în Nordul Franței și a fabricii de motoare electrice „MegaFactory” din Normandia, punem bazele competitivității noastre. Ne vom forma, vom investi, vom coopera cu actori majori în domeniul tehnologiei, precum: ST Micro-electronics, Whylot, LG Chem, Envision AESC și Verkor. Vom proiecta zece noi modele electrice și vom fabrica până la un milion de vehicule electrice până în 2030, de la modele urbane până la automobile sportive. Viitorul R5 va ilustra, cu designul său emblematic, tușa de popularitate pe care Renault dorește să o aducă vehiculelor electrice”, a declarat Luca de Meo, CEO Renault Group.

Baterii: o producție de un milion de unități pentru întreaga Alianță până în 2030, datorită tehnologiei NMC.

Toate lansările de vehicule electrice ale Renault Group în toate segmentele vor beneficia de tehnologia NMC (bazată pe Nichel, Mangan & Cobalt) și a unui format unic de baterie.

La nivelul întregii Alianțe, până în 2030 vor fi produse astfel până la un milion de vehicule electrice. Utilizarea acestei tehnologii asigură un cost competitiv pe kilometru și o autonomie cu până la 20% mai bună față de cea oferită de alte soluții, în condițiile unor mai bune posibilități de reciclare.

În privința bateriilor, Renault Group va oferi două variante:

- În parteneriat cu Envision AESC va fi construită la Douai o „MegaFactory” cu o capacitate de 9 GWh în 2024 și de 24 GWh în 2030. Situată în apropierea platformelor de fabricație ale polului „ElectriCity”, această uzină va produce baterii de ultimă generație pentru vehicule electrice, printre care și viitorul Renault 5.

- Renault Group a semnat totodată un Memorandum de Înțelegere prin care a devenit acționar, cu o pondere de peste 20% din capital, al companiei franceze Verkor.

Cei doi parteneri vor dezvolta împreună o baterie de înaltă performanță destinată vehiculelor Renault de segment C, precum și modelelor Alpine. Parteneriatul include dezvoltarea unei linii pilot de producere a bateriilor începând din anul 2022. Într-o a doua etapă, Verkor va construi, în 2026, prima „MegaFactory” pentru baterii de înaltă performanță din Franța, cu o capacitate inițială de 10 GWh pentru Renault Group, și având potențialul de a ajunge la 20 GWh în 2030.

În mai puțin de 10 ani, Renault Group își va reduce progresiv costurile cu 60%, cu obiectivul de a ajunge la un cost sub 100 dolari/kWh în 2025, și chiar 80 dolari/kWh. În paralel se va pregăti adoptarea, la nivelul Alianței, a tehnologiei All Solid State Battery în 2030.

Prin dezvoltarea propriului grup motopropulsor electric fără magneți permanenți (care nu folosește pământuri rare), bazat pe tehnologia motorului sincron cu acționare electrică (EESM) și a unui reductor propriu, Renault Group se menține cu un pas înaintea concurenței. Întrucât cea mai mare parte a investiției este deja realizată, Renault Group a reușit să reducă la jumătate costul bateriei în cursul ultimilor zece ani și va diminua din nou, la jumătate, acest cost în următorul deceniu.

Începând cu 2024, motorul EESM va beneficia de îmbunătățiri ale tehnologiei, care vor avea ca rezultat diminuarea și mai importantă a costurilor și creșterea eficienței.

Un alt parteneriat a fost încheiat cu firma franceză Whylot pentru dezvoltarea unui motor electric cu flux axial. Această tehnologie va fi utilizată în cazul motoarelor hibride cu obiectivul de a reduce costurile cu 5% în paralel cu diminuarea cu 2.5g a emisiilor de CO2 conform ciclului WLTP (pentru modelele din segmentele B/C). Renault Group va fi primul constructor care va produce un motor electric cu flux axial pe scară mare începând din 2025.

În domeniul electronicii de putere, Renault Group va dezvolta un set unic (One Box) ce va integra invertorul, încărcătorul de curent continuu (DC-DC) și cel îmbarcat (OBC). Având un design compact, acest One Box, de 800V, va avea mai puține componente și prin urmare va beneficia de costuri mai scăzute. El va fi utilizat pe toate platformele și grupurile motopropulsoare electrice și electrificate (BEV, HEV, PHEV) pentru a beneficia de efectul producției de serie mare. Modulele de putere pentru invertor, DC-DC și OBC vor utiliza elemente din Carbură de Siliciu (SiC) și Nitrit de Galiu (GaN) datorită parteneriatului încheiat cu ST Microelectronics.

Pe lângă aceste noi tehnologii, Renault Group lucrează la un nou grup motopropulsor electric mai compact, un așa numit sistem „all-in-one”. Acesta integrează motorul, reductorul și electronica de putere (One Box Project) într-un singur pachet. Astfel volumul ocupat este redus cu 45% (echivalent cu volumul rezervorului de carburant al actualului model Clio), costul întregului grup motopropulsor este redus cu 30% (economie echivalentă ca valoare cu cea a costului motorului electric), iar pierderea de energie este diminuată cu 45% în ciclu WLTP, permițând creșterea autonomiei cu până la 20km.

Platforme dedicate Vehiculelor Electrice: eficiență și autonomie optimă la un cost competitiv

Experiența de 10 ani a Renault Group în domeniul vehiculelor electrice a condus la dezvoltarea a două noi platforme dedicate, CMF-EV și CMF-BEV, ambele bazate pe eficienta platformă CMF-B.

Destinată vehiculelor din segmentele C și D, platforma CMF-EV oferă performanțe ridicate. În 2025, pe această platformă vor fi fabricate anual, la nivelul Alianței, 700.000 de vehicule. Ea asigură o autonomie de până la 580 km conform normei WLTP, cu un consum redus de energie.

Arhitectura platformei asigură un spațiu mărit pentru habitaclu, toate elementele tehnice fiind amplasate în compartimentul motorului. Această configurație elimină orice traseu al cablurilor între partea din față și cea din spate a vehiculului, reducând astfel atât greutatea cât și costurile. Sistemul de încălzire și cel de climatizare sunt de asemenea dispuse în compartimentul motor, permițând astfel adoptarea unei planșe de bord mai puțin masive.

În plus, platforma CMF-EV beneficiază de un centru de greutate coborât și de o distribuție ideală a maselor. Combinate cu suspensia spate de tip multi-braț și cu sistemul de direcție precis, toate acestea asigură o plăcere sporită la volan. Noul MéganE fabricat în uzina de la Douai este construit pe platforma CMF-EV.

Destinată vehiculelor din segmentul B, platforma CMF-BEV va permite Renault Group să producă modele electrice accesibile. Această platformă va reduce cu 33% costul la scara vehiculului în comparație cu actualul ZOE. Acest lucru este posibil prin utilizarea unui motor de 100kW de dimensiuni optime și a unui modul de baterie interschimbabil.

Toate componentele care nu au legătură cu partea electrică sunt preluate de la platforma CMF-B, pe baza căreia vor fi fabricate 3 milioane de vehicule pe an în 2025.

Platforma CMF-BEV va fi accesibilă ca preț asigurând totodată o autonomie de până la 400 km conform normei WLTP, fără compromisuri în ceea ce privește designul, nivelul sonor sau comportamentul rutier.

În data de 9 iunie 2021, Renault Group a anunțat crearea polului Renault ElectriCity pentru a oferi vehicule “Made in France”. Această nouă entitate legală din nordul Franței reunește cele trei uzine Renault din Douai, Maubeuge și Ruitz, precum și o rețea densă de furnizori. Din 2024, acest pol industrial va utiliza baterii competitive produse de viitoarea Megafactory construită de Envision-AESC în orașul Douai, un amplasament avantajos în raport cu principalele piețe pentru vehiculele electrice - Franța, Marea Britanie, Germania, Italia și Spania.

Ilustrând tranziția de succes de la vehiculele cu motor termic la cele cu motor electric, acest nou ecosistem industrial va conduce la crearea a 700 de noi locuri de muncă până la sfârșitul anului 2024. Împreună cu partenerii AESC Envision și Verkor, Renault Group va crea 4.500 de noi locuri de muncă în Franța până în 2030.

Această entitate va fi cel mai mare centru de producție dedicat vehiculelor electrice din Europa, cu o capacitate de producție în 2025 de 400.000 vehicule pe an și un cost de fabricație redus cu ~3% per vehicul.

Renault Group este primul constructor de automobile care ia măsuri privind gestionarea întregului ciclu de viață al bateriilor. Prin intermediul diviziei Mobilize, Renault Group face un pas în plus în acest sens, având în vedere creșterea duratei de viață a bateriilor, extinderea utilizării acestora și generarea de plus valoare de-a lungul întregului ciclu de viață.

- Pentru așa-numita „primă viață” a bateriei, cât timp aceasta este montată pe vehicul, Renault Group dezvoltă soluții prin care energia din baterie poate fi transferată înapoi în rețea. Este vorba de tehnologia V2G (Vehicle-to-grid). Operatorii de rețea sunt interesați de aceste soluții de stocare oferite de bateriile mașinilor. Astfel, o mașină conectată la rețea 8 ore pe zi poate genera o valoare potențială de până la 400 euro pe an prin sistemul V2G, permițându-le șoferilor să acopere astfel o parte din costul anual de leasing.

- La sfârșitul primei lor vieți, când nu mai sunt montate pe vehicul, bateriile pot să conțină încă în jur de 2/3 din capacitate și pot fi reutilizate pentru o a doua viață. Mobilize găsește pentru aceste baterii noi aplicații ca generatoare staționare sau mobile pentru a răspunde unor nevoi punctuale de alimentare cu energie electrică. Renault a pus în practică un sistem unic în Europa: colectarea bateriilor la sfârșitul vieții cu ajutorul rețelei de dealeri, evaluarea valorii reale a bateriilor cu ajutorul unui sistem de monitorizare tehnică în timp real și recondiționarea bateriilor la prețuri competitive. Acestea vor fi instalate ulterior pe 250 000 de vehicule Zoe echipate cu baterii închiriate.

Renault Group va coopera cu agențiile de car rating pentru ca valoarea reziduală a bateriilor să fie luată în considerare pe piața mașinilor de ocazie la o valoare de până la 500 euro pe mașină. În acest sens, Mobilize va oferi un „certificat de sănătate" al bateriei, contracte de garanție extinsă pentru baterie și oferte de trade-in în beneficiul posesorilor de vehicule electrice de ocazie.

- La sfârșitul vieții: Prin intermediul subsidiarei Indra și al parteneriatului de durată cu Veolia, Renault Group dispune de o experiență importantă în domeniul colectării și reciclării bateriilor pentru vehicule electrice. Până acum, au fost reciclate baterii cu o capacitate cumulată de 75 MWh din care jumătate doar în 2020. Prin intermediul proiectului Re-Factory din Flins, Renault Group are în vedere generarea la orizontul anului 2030 a unei cifre de afaceri de peste 1 miliard de Euro anual din activități legate de reciclarea bateriilor. Consorțiul înființat recent de Renault Group împreună cu companiile Solvay și Veolia vizează recuperarea tuturor materialelor strategice din componența bateriilor, precum cobalt, nichel și litiu, astfel încât acestea să poată fi utilizate la producția altor baterii.

Progresele în procesul de colectare și de reciclare a bateriilor vor permite Renault Group să reducă la o treime costul net a reciclării până în 2030, asigurând-și pe această cale o sursă alternativă și sustenabilă de materiale pentru fabricarea de baterii, la un cost competitiv, prezervând, totodată resursele naturale.

