Constructorul german Mercedes a câștigat, cu modelul EQS, titlul de mașina de lux a anului, distincție oferită în cadrul competiției World Car Awards. Este pentru a 5-a oară în ultimii opt ani, dar și pentru al doilea an consecutiv, când Mercedes-Benz câștigă World Luxury Car, după ce în 2014, 2016, 2017 și 2021, acest premiu a revenit modelelor din clasa S ale constructorului german.

La ediția din acest an a concursului „Luxury Car of the Year” juriul internațional a format din 102 jurnaliști auto din 33 de țări. Constructorul german a mai câștigat această distincție de încă patru ori până acum.

În plus, pentru a fi eligibile pentru acest titlu, mașinile de lux trebuie să iasă de pe liniile de asamblare în volume de cel puțin 5.000 de unități pe an și trebuie să fie puse în vânzare pe cel puțin două piețe majore, lista incluzând Statele Unite, Europa, China, India, Japonia, Coreea și America Latină, pe cel puțin două continente diferite, în perioada ianuarie 2021 și 30 martie 2022.

Mercedes EQS are o autonomie electrică exclusivă de până la 785 km, cu 31 de minute timp de încărcare la stațiile de încărcare rapidă. În același timp, compania își construiește și își extinde rețeaua globală de producție de baterii pe trei continente.

Sursa foto: Shutterstock

