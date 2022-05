Top 10 cele mai vândute mașini electrice din SUA. Cine poate detrona Tesla?

Americanii au cumpărat de două ori mai multe mașini electrice în primul trimestru din 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform ultimelor statistici „Kelley Blue Book”. În SUA, mai mult de 5% dintre mașinile noi sunt electrice.

Tesla continuă să domine acest segment auto pe piața din Statele Unite ale Americii. Aproape 75% dintre automobilele electrice comercializate la americani, în perioada ianuarie-martie, au fost Tesla. SUV-ul Model Y și Model 3 reprezintă 68% din vânzările constructorului în SUA, scrie site-ul Marketwatch.

Distanța dintre locul 3, Tesal Model 3 și Ford Mustang Mach-E ilustrează perfect imensul avans pe care Tesla în are pe piața mașinilor electrice. Americanii au cumpărat 46.707 Tesla Model 3 și doar 6.734 unități din Ford Mustang E.

Chiar și așa, coloana din spatele Tesla se aglomerează

În primul trimestru al anului trecut americanii au cumpărat 18 modele de mașini electrice de la diverși constructori auto, în timp ce în 2022 au achiziționat nu mai puțin de 32 de modele. Iar statisticile arată că, până la sfârșitul acestui an, americanii vor avea la dispoziție nu mai puțin de 50 de modele ale diverșilor constructori auto.

Tesla are un avans de ani buni în competiția pentru piața electricelor. Americanii aveau patru modele electrice în ofertă, la momentul când mulți constructori abia intrau timid pe această piață. Însă, competiția crește pe zi ce trece.

În prezent, niciun rival nu se apropie câtuși de puțin de liderul Tesla, dar americanii devin tot mai atrași de noile oferte, de multe ori la prețuri cu mult mai mici decât produsele oferite de compania lui Elon Musk. Iar asta ar putea înseamna un viitor destul de dificil pentru Tesla.

Sud-coreenii vin tare din spate

Hyundai Ioniq 5, de exemplu, a câștigat recent titlul „World Car of the Year 2022”. Cu un stil neconvențional care amintește de o mașină desprinsă parcă dintr-un joc video pe 8 biți și faruri pixelate, aduce un aer inedit luptei. Folosește o arhitectură de 800 de volți, mai bună decât configurația de 400 de volți de la Tesla, iar asta îi permite să se încarce mult mai rapid. De asemenea, are un preț sub concurența americană. Ioniq 5 are un preț de plecare de 44.000 de dolari, nu cum mult peste Tesla Model Y la lansarea sa din 2020. Însă, din cauza costurilor în creștere, prețurile încep de la 64.990 de dolari. Avantajul Hyundai este că încă se califică pentru bonusul de la statul american, de 7.500 de dolari, spre deosebire de produsele Tesla care nu ma intră în această categorie.

Concurența crescută pare a fi o amenințare la adresa dominației Tesla. În mod ciudat, chiar și cu mai multă concurență ca niciodată, avantajul Tesla crește. Produsele companiei americane au reprezentat 70% din vehiculele electrice vândute în primul trimestru din 2021 și 75% în aceeași perioadă a anului 2022 pe piața auto din SUA.