Titi Aur: Când va pune mâna "cocalarul" român pe o maşină autonomă, sigur va modifica el ceva

Fostul pilot Titi Aur, expert în conducere defensivă, a afirmat miercuri că există "mari probleme" privind educaţia rutieră în România, adăugând că atunci când "cocalarul" român va pune mâna pe o maşină autonomă, "sigur va modifica ceva pe acolo".

"Şi eu sunt un fan al tehnologiei, dar trebuie să înţelegem că atunci când va pune mâna 'cocalarul' român pe o maşină autonomă, sigur va modifica el ceva pe acolo şi de aceea în legea din România va fi pentru maşina autonomă o lege specială. În maşina autonomă trebuie să fie obligatoriu un om şi un câine. Câinele va fi dresat să muşte omul dacă pune mâna pe ceva, pentru că sigur va strica ceva. Sper să ajungem la maşina autonomă, sper să fie aşa, doar că până atunci avem mari probleme de educaţie", a declarat Titi Aur la Conferinţa internaţională "Comportamentul uman în siguranţa rutieră 2022", organizată de Subcomisia pentru siguranţă rutieră din cadrul Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, eveniment organizat sub egida Camerei Deputaţilor.



El a adăugat că educaţia este cea mai rapidă cale de a reduce numărul de accidente în România.



"Mi-am propus să vorbesc despre educaţie. Educaţia care cred eu că este în momentul de faţă principala, poate singura, (...) cale rapidă şi relativ ieftină ca să reducem numărul de accidente. De ce relativ ieftin şi de ce rapidă? Pentru că se pot face nişte paşi mai repede decât să construim acele autostrăzi sau până vom face drumurile perfecte sau până va veni maşina autonomă", a spus Titi Aur.



Potrivit fostului pilot de raliuri, statisticile arată că majoritatea accidentelor rutiere sunt din cauza factorului uman.



"Cine influenţează siguranţa rutieră? Omul, drumul sau maşina? Dacă vorbim despre drumuri, drumurile, în ultima perioadă, au evoluat. Se asfaltează, se trag dungi, se fac autostrăzi. Începând din '90 şi până acum, drumul evoluează. Culmea este că pe toate drumurile (...) modernizate, asfaltate creşte numărul de victime. Maşina a evoluat. Chiar dacă nu suntem la nivelul pe care ni-l dorim, chiar dacă suntem mult în urmă faţă de ţările pe care le urmărim, ţările dezvoltate, totuşi nu mai suntem la nivelul anilor '90. Acum, maşinile, chiar dacă sunt vechi, au sisteme vechi, înseamnă maşini din 2010, 2012, 2015. Nu sunt foarte noi, dar au sisteme. Cine este cel mai vinovat din cele trei? Toate statisticile arată, în diferite variante, unii spun 90, unii spun 95% din accidentele rutiere sunt din cauza factorului uman. Ce înseamnă factorul uman? Păi, factorul uman înseamnă, pe de o parte, şoferul - să zicem cel mai acuzat, dar avem şi motociclistul, avem şi biciclistul, mai nou avem şi trotinetistul care a devenit o categorie de participanţi la trafic, o nouă specie greu de controlat, dar sunt printre noi. Din fericire, am scăpat de căruţaş şi de tractorist, care mai apar din când în când, dar mai rar. Şi, bineînţeles, pietonul", a subliniat el.



Titi Aur a mai spus că, din punct de vedere al educaţiei, suntem mult în urmă faţă de ce era în anii '80 şi până în '90. "De fapt, am involuat în loc să evoluăm la acest capitol", a arătat expertul în conducere defensivă.

