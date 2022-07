Primul tramvai Astra Imperio Metropolitan al STB SA a efectuat probe pe traseul Depoul Militari - Răzoare - Depoul Alexandria, anunță Asociația Metrou Ușor.

Tramvaiul face parte din cele 100 anunțate de către primarul Capitalei, Nicușor Dan, la începutul lunii iunie, achiziționate prin intermediul fondurilor europene.

sursa foto: Asociatia Metrou Usor / Facebook

"În Bucureşti, din 1989 până azi au fost aduse 17 tramvaie noi. Asta e tot ce am putut să facem din '89 până azi şi acest lot de 100 este o îmbunătăţire considerabilă a flotei noastre de transport public. Banii europeni au venit cu nişte obligaţii. Obligaţia este ca pe fiecare dintre liniile pe care circulă - prima linie o să fie 41 - să avem peroane de 40 de metri. Astăzi am avut o şedinţă de Consiliu General (...) am aprobat actualizarea indicatorilor şi în baza actualizării acestor indicatori, până la momentul în care o să avem recepţia terminată pentru acest prim tramvai, o să avem şi peroanele de 40 de metri, urmând pe celelalte linii, unde o să avem aceste tramvaie", a spus Nicuşor Dan, conform Agerpres.ro.

Directorul STB, Adrian Criţ, a precizat că, în cazul noilor tramvaie, numărul de călători este mai mare cu circa 20% faţă de cele de 27 de metri, conform Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, călătorii au acces la aer condiţionat, tramvaiele au podeaua total coborâtă, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi, wi-fi, sistem de încărcare a telefoanelor mobile.

"Autobuzele, troleibuzele vin cu mentenanţă inclusă, deci mentenanţă all inclusive pentru o perioadă de cel puţin 5 ani", a semnalat Adrian Criţ.

Sursa foto: Facebook Asociatia Metrou Usor

