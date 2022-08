Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, susţine că este o ruşine pentru statul român că abia după 15 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană au fost începute lucrările la o autostradă care să traverseze Carpaţii.

Acesta a precizat că îşi asumă acest lucru pentru că şi el a ocupat "diverse poziţii în aceşti ani", atât în Executiv, cât şi în administraţia locală.

"Dacă luăm măcar anii de când am intrat în Uniunea Europeană, 2007. Vorbim de 15 ani. După 15 ani să fii capabil tu ca stat, diverse guverne, diverşi miniştri, de toate culorile, după mai bine de 15 ani, să fii în stare de abia acum să scoţi la licitaţie şi să înceapă efectiv prima autostradă care traversează Carpaţii. E o ruşine pentru statul român şi îmi asum acest lucru. Am avut diverse poziţii în aceşti ani. Am fost şi prim-ministru şi ministru pe alt portofoliu, şi în administraţia locală. Sunt lucruri care pare că n-au mers cum trebuie", a declarat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la Prima TV, după cum notează Agerpres.

El a fost întrebat când va fi gata autostrada Sibiu - Piteşti, având în vedere că abia pe 1 august a fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia Secţiunii 3 a Autostrăzii Sibiu-Piteşti, cel dificil lot din cele 5 ale autostrăzii.

"Dacă îmi permiteţi, aş răspunde un pic mai detaliat. Acest tronson de la Sibiu la Piteşti e format din 5 loturi, din 5 secţiuni. La sfârşitul anului trecut a fost semnat lotul 4, la începutul acestui an s-a semnat lotul 2, vorbim de cele mai grele şi în urmă cu câteva zile s-a semnat lotul 3. Deci 2, 3 şi 4, cele mai grele loturi din cele 5, au fost semnate în ultimele luni. Pe lotul 1 de la Sibiu la Boiţa se lucrează foarte bine în acest moment, iar aici sunt optimist că vor fi daţi acei kilometri în circulaţie până la sfârşitul acestui an, 14 kilometri, de unde se opreşte în acest moment autostrada, cei care folosesc acea rută ştiu foarte bine, până în localitatea Boiţa", a transmis Grindeanu.

Ministrul a precizat că această lucrare va fi finalizată înainte de termen, având în vedere că este gata undeva peste 80%.

"E foarte important să menţionez acest lucru. Să ştiţi că e gata această lucrare înainte de termen. Ar trebui să fie conform contractului, undeva la jumătatea anului viitor, compania s-a mobilizat foarte bine, iar în acest moment, e undeva peste 80%. A început să se toarne inclusiv straturile de asfalt, de uzură, toate acele lucruri care sunt spre finalul unei lucrări. De aici optimismul meu. S-au început lucrările şi pe capătul celălalt, de la Piteşti la Curtea de Argeş. Eu sper ca acea companie care lucrează acolo pe secţiunea 5 şi care a câştigat şi secţiunea 3 de care aminteam mai devreme, cea mai grea, cel mai mare contract semnat vreodată de către CNAIR să-şi intensifice ritmul de lucru, astfel încât toţi aceşti termeni prevăzuţi în contract să fie respectaţi", a subliniat oficialul MTI.

Grindeanu a menţionat şi drumul expres Craiova-Piteşti, lotul 3, unde se va da drumul la aproximativ 40 de kilometri, înainte de termen.

