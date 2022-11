Tesla, producătorul de mașini electrice care a repus pe roate industria automobilelor electrice, având un efect disruptiv în întreaga industrie, va avea o întreagă expoziție dedicată istoriei sale în cadrul unuia dintre cele mai faimoase muzee auto din întreaga lume - Petersen Museum din Los Angeles.

Anul viitor, Tesla va sărbători 20 de ani de existență, dar unul dintre cele mai mari și faimoase muzee cu tematică auto din întreaga lume pregătește deja o expoziție în cinstea mărcii americane ce a readus mașina electrică în orizontul oamenilor de rând și a forțat, în mare parte, o revoluție care acum pare a fi inevitabilă. Noua expoziție, denumită „Inside Tesla: Supercharging the Electric Revolution”, expoziția conține multe modele emblematice pentru istoria firmei care l-a făcut faimos pe co-fondatorul Elon Musk.

Muzeul a confirma aducerea unor exemplare care nu au mai fost, niciodată, sub același acoperiș. Printre acestea se numără prototipul Tesla Cybertruck din 2019 (acela căruia i-au fost sparte geamurile în timpul lansării oficiale), dar și prototipul Tesla Roadster din același an și, în plus, o Tesla Model S Plaid care a spulberat recordul pe tur pentru mașini electrice de pe Nurburgring-Nordschleife. În plus, Tesla cu numărul un milion va fi și ea prezentă, pe lângă conceptul Tesla Model X de acum 10 ani și varianta de prezentare a lui Model 3 care a apărut patru ani mai târziu. Începuturile companiei sunt marcate prin prezența unei copii la scara 1/1 a originalului Tesla Roadster, din 2005, folosită de către companie pentru teste aerodinamice, Primul Tesla Roadster a fost puternic influențat de filozofia Lotus-ului Elise, cele două automobile folosind aceleași oglinzi laterale.

Aceasta este prima expoziție tematică Tesla ce este găzduită de muzeul californian

Pe lângă mașini, vizitatori mai pot vedea obiecte și produse care au marcat istoria altor companii fondate de Elon Musk, cum ar fi SpaceX, Boring Company și Hyperloop. Expoziția va fi găzduită de sălile de la primul etaj al muzeului din zona ce a fost reîmprospătată în urmă cu șapte ani, fațada exterioară primind un aspect proaspăt ce evocă curgerea aerului și viteza cu ajutorul unor elemente curbe, metalice, întinse de jur-împrejurul clădirii, peste un fundal roșu.

Dacă cei de la Petersen oferă o imagine de ansamblu asupra istoricului Tesla, viitorul său este asigurat. Cybertruck-ul mult trâmbițat va intra în producție la finele anului viitor, în timp ce noul Roadster, cu toți cei cai putere ai săi, ar trebui să fie pe linia de ansamblare de la jumătatea lui 2023. Ambele modele au fost amânate în repetate rânduri, dar așteptarea n-a oprit curgerea pre-comenzilor care, în cazul primei camionete marca Tesla, au atins cifre record: peste 1 milion de rezervări au fost deja înregistrate.

Citeste si: Un camion electric de gunoi poate fi începutul revoluției din lumea...

Expoziția Inside Tesla: Supercharging the Electric Revolution se va deschide pe data de 19 noiembrie.

Sursa foto: Shutterstock.com, Petersen Museum

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: