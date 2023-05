AC Cobra își sărbătorește a 61-a aniversare cu 654 de cai putere și performanțe demne de 2023

AC Cobra este printre cele mai cunoscute mașini sport din istorie. La peste șase decenii de când a fost lansat, modelul a fost reîmprospătat de către inginerii AC Cars pentru a face față supercar-urilor din 2023. Cei care-și doresc o experiență pură de roadster cu două locuri pot opta pentru varianta „cuminte” cu puțin peste 450 de cai putere sau cea de top care, mulțumită unui supercharger, are 654 de cai putere.

Compania AC Cars, producătorul legitim al modelului Cobra, a investit milioane bune de euro pentru a dezvolta această nouă versiune a celui mai celebru tango automobilistic între americani și europeni. Noul Cobra GT Roadster înlocuiește AC Cobra Superblower Mk. IV, care a suscitat un val de nemulțumire în 2020 când a fost dezvăluită înformația că AC a optat să echipeze mașinile cu motoare V8 de origine Chevrolet, în locul agregatelor Ford. În istorie, AC Cobra a fost mereu legată de motoarele Ford - fie ele „small block” sau „big block”.

Începutul acestei povești este arhicunoscut, dar, de dragul subiectului, vom trece în revistă momentele cheie. Totul a început în anii '50, atunci când compania AC - care are o istorie de peste un secol în spate - a dezvoltat modelul Ace. Fiind în căutarea unui nou proiect, pilotul și (viitorul ) șef de echipă Carroll Shelby a vizitat și atelierele AC, la începutul aniilor '60, și a descoperit că cei de la AC se chinuiau să găsească cumpărători pentru Ace, marea sa problemă fiind motorul neperformant.

În aceeași perioadă, Ford punea la punct noua sa campanie de marketing care se baza vădit pe activitățile Ovalului Albastru în motorsport. Campania, denumită „Total Performance”, viza impunerea brand-ului Ford ca un lider în mai toate ariile motorsportului, adică și în cursele pe circuit. În cele din urmă, Carroll Shelby a reușit să obțină un acord de la Ford prin care el putea să importe șasiuri AC și să le comercializeze, sub brand-ul Shelby, cu motorizare Ford (inițial motorul mic de 4,3 litri și apoi cel 4,7 litri).

Shelby Cobra și-a dovedit calitățile pe circuit, începând cu sezonul 1962, piloți americani cunoscuți ca Bob Holbert, Dan Gurney, Dave MacDonald sau Ken Miles înregistrând numeroase victorii în competițiile organizate de Sports Car Club of America (SCCA), dar și în U.S. Road Racing Championship (USRRC) și în competițiile sub egida FIA. Doi ani mai târziu, în 1964, un nou coupe aerodinamic bazat pe mecanica lui Cobra a fost lansat. Acest nou model - denumit Cobra Daytona Coupe - a obținut titlul mondial, în 1965, în Campionatul Mondial de Anduranță (actualmente FIA WEC), o premieră pentru un constructor și o echipă americană. Pilotul campion a fost tot un american: Bob Bondurant.

Revenind în prezent, Cobra GT Roadster este disponibil cu două motorizări: fie un V8 aspirat cu 454 de cai putere și 571 Nm, fie o variantă supraalimentată cu 654 de cai putere și 782 Nm. Prin comparație, vechiul model cu al său motor Chevrolet LSA V8 dezvolta „doar” 580 de cai putere. Deși regăsim astăzi multe supercar-uri ce oferă peste 650 de cai puteree, foarte puține cântăresc sub 1,5 tone cum este cazul Cobrei. Cu o greutate atât de redusă, accelerația de la 0 la 100 km/h va dura doar 3,6 secunde, adică umăr la umăr cu un Porscshe Cayman GT4 RS.

Pentru puriști, AC Cars oferă o cutie manuală cu șase rapoarte, dar cei care vor să bifeze acele 3,6 secunde până la 100 km/h de fiecare dată ar trebui să aleagă cutia automată cu 10 viteze. Noul model este mult mai mare decât originalul - ampatamentul măsoară 2,57 metri - iar caroseria este din fibră de carbon. Interiorul combină elementele retro (ceasuri analog, de pildă), dar și scaune și un volan moderne.

Noul model costă peste 300.000 de euro, aproape dublu față de prețul lui Superblower Mk. IV, dar compania încearcă să-și recupereze investiția. Șasiul din aluminiu a fost proiectat special, în Italia, de Icona Design Group și Cecomp. Mașinile vor fi, însă, asamblate în Anglia într-o serie limitată, alături de AC Cobra clasic, model identic din punct de vedere vizual cu o Cobra 427 din anii '60. Acest model poate fi echipat cu un motor turbo cu patru cilindri, un V8 aspirat natural, dar și cu un tren de rulare 100% electric.

