Leasing-ul auto pentru mașini second hand - o opțiune ieftină și avantajoasă

Leasing-ul auto este o formă de finanțare care a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani. Acesta permite companiilor, precum și persoanelor fizice, să utilizeze un vehicul pentru o perioadă determinată de timp, în schimbul unei plăți lunare. Nu doar mașinile noi sunt disponibile prin leasing ci și mașinile second hand, oferind un spectru larg de opțiuni pentru orice buget și nevoi.

Într-un contract de leasing auto, clientul alege mașina pe care o dorește, iar compania de leasing o cumpără și o închiriază clientului pentru o perioadă de timp stabilită. Rata lunară de leasing este calculată pe baza prețului mașinii, durata contractului, valoarea reziduală a mașinii la sfârșitul perioadei de leasing și rata dobânzii stabilite de compania de leasing.

Unul dintre principalele avantaje ale leasing-ului auto este flexibilitatea pe care acest serviciu o oferă. Companiile pot înlocui mașinile învechite cu unele mai noi fără a fi nevoie să suporte costurile inițiale mari ale achiziționării unei mașini. În plus, cu leasing-ul, rata lunară este în general mai mică decât rata unui împrumut pentru cumpărarea unei mașini deoarece plătești doar pentru utilizarea mașinii, nu pentru întreaga sa valoare.

Pentru persoanele care doresc să conducă o mașină de lux sau un model mai scump, leasing-ul poate fi o opțiune atractivă deoarece permite accesul la aceste tipuri de vehicule la un cost mai redus decât achiziționarea lor. În plus, mulți furnizori de leasing includ în pachet servicii suplimentare, precum asigurarea, întreținerea și repararea vehiculului, ceea ce poate reduce semnificativ costurile totale.

În ultimii ani, leasing-ul auto pentru mașini second hand a cunoscut o creștere semnificativă a popularității. Acest lucru se datorează, în mare parte, economiilor financiare pe care le pot aduce. Mașinile second hand sunt adesea mult mai ieftine decât mașinile noi, ceea ce se reflectă în ratele lunare de leasing mai mici. În plus, mașinile second hand pot avea o valoare reziduală mai mare în comparație cu mașinile noi, deoarece deprecierea inițială a valorii mașinii a avut deja loc.

Leasing-ul de mașini second hand poate fi, de asemenea, o opțiune bună pentru persoanele care doresc o mașină pentru o perioadă scurtă de timp. Multe companii de leasing auto second hand oferă contracte pe termen scurt pentru mașinile second hand, ceea ce oferă o flexibilitate mai mare pentru client.

Cu toate acestea, în ciuda numeroaselor avantaje, leasing-ul auto, fie că este vorba de mașini noi sau second hand, nu este pentru toată lumea. Trebuie să fii atent la detalii, cum ar fi numărul de kilometri pe care îl poți parcurge pe an, care este adesea limitat în contractele de leasing. De asemenea, costurile pentru întreținerea și reparațiile vehiculului care depășesc uzura normală pot fi de asemenea suportate de client.

Nu este cazul să ne îngrijorăm însă ci mai degrabă să facem cele mai bune alegeri. Astfel, daca știm că avem nevoie de o mașină pentru drum lung, încheiem un contract în care a fie incluși cât mai mulți kilometri disponibili. Alternativ, dacă știm că nu coducem mașină doar pe drumuri bune, este bine să ne gândim dinainte la costurile pe care le pot implica daunele fizice și reparațiile pe care am putea fi nevoiți să le suportăm noi.

Alegerea unei mașini noi prin serviciul de leasing este o opțiune buna numai în situațiile în care dorim să o achizitonal la final, astfel încât aceasta să rămână a noastră. În schimb, daca dorim un mijloc de transport pe o perioada de câteva zile, săptămâni sau luni, a alege ceva second hand este o opțiune mai bună, dacă nu ne deranjează asta. Costurile mai scăzute reprezintă aici cel mai mare avantaj. În plus, alegând o firmă de leasing profesională, avem la dispoziție modele de calitate, în stare bună atât funcțională cât și estetica astfel încât să ne bucurăm pe deplin de mașină aleasă.

Ne putem gândi într-un fel la serviciile de leasing că și serviciile de închirieri auto, doar că pe o perioada mai îndelungată și la o calitate mai buna. Exista multe persoane la noi în tara care apelează la servicii de leasing auto, atât pentru mașini noi cât și pentru mașini second hand. Astfel, oricând dorim, ne putem schimba mașină astfel încât să avem mereu la îndemăna un mijloc de transport de încredere, elegant și eficient.

Ca și alte servicii legate de mașini, a alege un serviciu de leasing comparativ cu a achiziționă o mașină ne aduce mai multe avantaje, primul fiind eliminarea taxelor anuale, pentru impozitul de la primărie, inspecțiile tehnice perioadice sau asigurări, de la un caz la altul. De asemenea, firmele de leasing ne oferă posibilitatea de a avea la îndemână o mașină pe care prin alte metode poate că nu ne-am permite să o avem, asemeni unui bolid de lux sau a unei mașini care să atragă toate privirile.

Nu în ultimul rand, alegând să închiriem sau să achiziționam o mașină second hand prin intermediul firmelor de leasing, obținem ceva de calitate, cum deja am menționat, care să nu prezinte probleme de functionate sau estetice. Desigur, fiind vorba despre una rulata, poate că unele piese nu vor mai oferi aceeași eficienta că unele noi, un lucru absolut normal. Acestea însă nu se vor afla sub nicio forma într-o stare de uzură avansată astfel încât mașina să nu mai fie sigură sau să funcționeze foarte greu.

