Camionul Tesla, în versiunea sa de cursă lungă (un Semi de Clasa a 8-a după specificul american este echivalent cu un camion de clasă a 5-a în Uniunea Europeană), a ieșit în evidență în fața unor rivali cu renume precum Freightliner sau Volvo. Modelele electrice ale acestor constructori s-au dovedit inferiore atât la capitolul autonomie, cât și în ceea ce privește viteza de reîncăcare a bateriilor.

Tesla Semi 500 - 500 mile plus range fully loaded - 1.7kWh/mile electricity consumption fully loaded - 0-60 mph in 25 seconds fully loaded - $200,000 savings in operating costs in two years - 5-70% recharge times in 30 minutes It's disrupting the US trunk transportation practice

„Tesla este lider în materie de performanță și autonomie”, a spus John Boesel, CEO al Calstart, o companie ce se concentrează pe mobilitatea verde în zona transportului rutier de marfă. „În plus, doar Tesla Semi oferă încărcare la viteze mari, ceea ce rivalii nici nu posedă în acest moment”, a spus acesta citat de AN Europe. Testul a avut loc fără prezența noului Mercedes-Benz eActross 600 recent lansat, cap tractor ce va fi testat în viitor.

Un număr de 22 de camioane au parcurs diferite rute de transport din America de Nord, funcționând în regim comercial, transportând marfă pentru diverse companii. Datele strânse de realizatorii acestui test țin de infrastructura de reîncărcare disponibilă pentru vehiculele de mare tonaj, dar și în legătură cu costurile de operare, performanțele sau autonomia.

During the Run on Less event, which was organized by the North American Council for Freight Efficiency, a Tesla Semi operated by PepsiCo Inc. traveled 1,076 miles in a single day with three relatively brief