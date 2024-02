Producătorul de componente auto Forvia, grupul format în urma fuziunii Faurecia şi Hella, a anunţat luni că intenţionează să elimine până la 10.000 de posturi în Europa pe parcursul următorilor cinci ani, inclusiv la Hella, în cadrul noului său program denumit "EU-Forward", transmite Reuters.

Al şaptelea mare producător mondial de componente auto, care are activităţi şi în România, a precizat că are de gând să reducă forţa de muncă din Europa cu 13%, în principal prin reducerea drastică a recrutărilor şi plecări naturale, conform Agerpres.ro.



"Rata noastră de plecări este cuprinsă între 2.000 până la 2.500 de persoane pe an. Deci, planul nu presupune deloc disponibilizarea a 10.000 de persoane.Ce înseamnă este să ne asigurăm că recrutările sunt limitate la ceea ce este absolut necesar", a declarat directorul financiar Olivier Durand.



Forvia mizează pe o revenire la o marjă operaţională pre-pandemie de 7% în Europa, faţă de una de 2,5% anul trecut, graţie unor economii anuale de 500 de milioane de euro, începând din 2028.



Investitorii au salutat luni anunţul venit de la grupul Forvia (ex-Faurecia), ale cărui acţiuni au crescut cu 4,73% până la 16,83 euro, pe o piaţă bursieră care înregistra o scădere de 0,25%.





De asemenea, grupul prognozează pentru acest an vânzări cuprinse între 27,5 şi 28,5 miliarde de euro, după ce în 2023 a realizat vânzări de 27,25 miliarde de euro, în linie cu aşteptările analiştilor.



În România, grupul Forvia are cinci fabrici Faurecia la Tălmaciu, Craiova, Mioveni, Râmnicu Vâlcea, Căţeasca şi încă cinci centre de proiectare şi dezvoltare, un centru administrativ şi trei unităţi de producţie HELLA la Timişoara, Arad, Lugoj, Craiova, Oradea şi Iaşi.

Sursa foto: Gorodenkoff / shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: