BMW va dezvălui o variantă aproape de cea de serie a înlocuitorului actualului iX3, noul SUV cu cinci locuri fiind înrudit din punct de vedere tehnic cu berlina i3, scrie Autocar. Aceasta din urmă va fi întruparea pentru showroomurile din toată lumea a conceptului Neue Klasse dezvăluit anul trecut. În imaginea de deschidere a acestui material apare o imagine artistică cu BMW X2, fratele mai mic al lui iX3.

Noul SUV compact cu propulsie 100% electrică va fi comercializat alături de versiunile cu motor termic ce va păstra titulatura X3 și va fi oferit cu propulsoare diesel, pe benzină, dar și PHEV. Design-ul generației a doua a lui X3 electric îmbină elemente de pe Neue Klasse cum ar fi farurile de mici dimensiuni cu linii de LED-uri poziționate în unghi, dar noutatea este reprezentată de grila dublă de mici dimensiuni suprapusă peste planșa cu elemente de culoare închisă - un throwback la botul BMW-urilor din urmă cu 40 de ani.

BMW has another official image leak:



This is what the BMW Neue Klasse X looks like. Do you like the trend of the new generation SUV?#BMW #NeueKlasseX #SUV #NewGeneration #Trend pic.twitter.com/iF9pepSfUQ— DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) March 19, 2024