Cum știi că îți pleacă angajații buni din firmă. 8 semne care îți arată această intenție

Pandemia a oferit angajaților o perspectivă mai largă asupra carierei lor, mai mult timp pentru a gândi, dar și un mai mare sentimentul de autonomie. Toate acestea au fost experimentate mai curând lucrând de acasă, decât mergând la un birou.

În plus, mulți dintre angajați s-au simțit suprasolicitați, cu resurse de energie aproape epuziate în ultimul an. Specialiștii discută despre un sentiment colectiv de lâncezire, un fenomen care s-a accentuat în ultimele luni și despre care The New York Times vorbește aici.

Practic unde duc aceste schimbări? Ei bine, puterea va sta tot mai mult în mâinile talentelor din cadrul unei companii. De ce? Pentru că ei sunt cei care dacă în 2020, de la venirea pandemiei de COVID-19, au fost nefericiți, frustrați, ei sunt cei care își vor schimba acum joburile. Iar dacă nu vor face acest lucru, fie își vor lua un an sabatic, fie vor demisiona ca să-și deschidă în sfârșit afacerea la care visează de mai mult timp, arată Forbes.com.

Ca lider al unei companii, aceste plecări sunt greu de gestionat, mai ales după un 2020 în care a trebuit să te asiguri că toți angajații tăi sunt în siguranță și că business-ul funcționează în condiții de criză. Cel mai probabil, în decursul acestui an e de așteptat să curgă cu demisii, ceea ce înseamnă un volum mai mare de muncă pentru ceilalți angajați.

În România, cel mai recent sondaj derulat de eJobs România arată că 45% dintre respondenți vor ca imediat după terminarea pandemiei să își găsească un nou loc de muncă. Din acest motiv, angajatorii trebuie să se pregătească pentru posibile demisii. Înainte de toate, e necesar ca angajator să vei cum poți să previi astfel de plecări ale unor oameni cheie din firmă.

Cum recunoști semnele plecării angajaților din compania ta

Nu urmăresc cu atenție solicitările care vin înspre ei. Angajații care vor să plece par distrași și dezinteresați. Nu sunt proactivi cu idei sau sugestii. Își ascund propriile opinii. Au venit cu idei și cu cereri la care nu au primit răspunsuri sau aprobări. Se distanțează de întâlnirile sociale virtuale sau de întâlnirile față în față, la nivelul întregii companii. Nu vorbesc despre progresul lor în carieră. Își iau tot mai multe zile de concediu.

Cum să te adresezi angajaților care sunt pe punctul de a părăsi

Întreabă-i direct dacă s-au simțit frustrați sau nefericiți în ultima vreme și de ce. Ajută-i să se simtă susținuți și în siguranță în această conversație și încearcă să le înțelegi raționamentul.

Anunțați-i că ești hotărât să îi ajuți să rămână în organizație și dorești să găsești modalități de a răspunde preocupărilor lor.

Obține ajutorul lor pentru a gândi orice problemă care ar putea cauza probleme celorlalți și roagă-i să se implice în soluții, care îi pot ajuta să-și găsească un scop la locul de muncă.

Clarifică cine ești ca lider și ca organizație și ce schimbare este posibilă în momentul de față

Spune-i că vei fi cât mai deschis și cinstit și că soliciți și tu, la rândul tău aceeași deschidere din partea lui

Ce să faci concret ca angajații să nu plece din companie

Demonstrează că ești deschis mereu în a discuta despre problemele fiecărui angajat în parte. Arată că ești transparent și comunicativ.

Creează un canal prin care să discuți cu toți angajații despre problemele lor.

Setează o prioritate din a aborda problemele care apar. Dacă nu dispui de resursele necesare pentru a face acest lucru, angajează un asistent sau specialist care să gestioneze astfel de probleme car enu pot fi amânate.

Concentrează-te pe beneficiile care contează cu adevărat.

