Raluca Turcan: Există o fractură între ceea ce se predă la școală şi ceea ce aşteaptă piaţa muncii

Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii spune că există un clivaj semnificativ între ce învață elevii la școală și asteptările pe care angajatorii le au atunci când aceștia ajung să devină activi în piața muncii.

„Pot să confirm şi să întăresc ideea că există un clivaj uriaş între ceea ce se pregăteşte în sistemul de educaţie şi ceea ce iese din sistemul de educaţie. Este o fractură între ceea ce se predă şi ceea ce aşteaptă piaţa muncii”, a precizat ministrul interimar al Muncii, potrivit G4Media.

Totodată, Raluca Turcan a subliniat că acele cursuri de profesionalizare oferite de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) trebuie să fie în acord cu cerințele pieței muncii, mai ales în contextul în care apar noi meserii în România, pe fondul digitalizării și automatizării, iar viitorul nu poate să ne prindă „nepregătiți”.

Prin urmare, în COR (Codul Ocupațiilor din România) vor apărea meserii noi ca analist de testare software, auditor de securitate cibernetică, investigaţii digitale, expert în securitate cibernetică, în timp ce altele vor dispărea din registru.

Iată câteva din meseriile care nu vor mai exista în România

ceruitor de piastrine pentru acordeoane

aburitor de plută

corzi pentru piane

legător de păr

meşteşugar cenuşeritor

scuturător.

Aceste cursuri de calificare pe care noi le oferim prin Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă trebuie adaptate noilor cerinţe de pe piaţa muncii. România se dezvoltă, intră într-o competiţie internaţională, nu mai poţi să mergi doar cu dulgheri şi cu tâmplari, cu toate că este o meserie foarte bine plătită în străinătate, dar apar meserii ale viitorului pe care dacă noi nu le acceptăm şi nu le pregătim, o să ne prindă viitorul nepregătiţi. Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii

Și gradul redus de competențe digitale ale tinerilor din România a fost un subiect dezbătut de Raluca Turcan în cadrul unei conferințe. Țara noastră se află pe ultimul în privința competențelor digitale la tinerii cu vârste cuprinse între 16 -24 de ani, potrivit datelor oferite de Eurostat.

„În ceea ce priveşte competenţele digitale ale tinerilor între 16 şi 24 de ani, România se află la 56% faţă de media europeană de 80%, iar la nivelul întregii populaţii competenţele digitale sunt de 10%, în timp ce la nivel european sunt de 33%. Asta înseamnă meserii noi, calificări noi, pe care noi începem să le pregătim prin actualizarea codului ocupaţiilor din România unde deja am identificat aproximativ 100 de meserii noi, din care 50 de ocupaţii vin să răspundă evoluţiilor din domeniile IT şi digitalizare. De exemplu, analist de testare software, auditor de securitate cibernetică, investigaţii digitale, expert în securitate cibernetică. Sunt meserii noi. Iar pe altele, care nu se mai folosesc de ani de zile, de cel puţin nouă ani de zile le scoatem din Codul ocupaţiilor pentru că nu are rost să focalizezi resurse pe lucruri care nu mai au legătură cu piaţa muncii”, a mai transmis ministrul Muncii.

Sursa foto: Facebook / Raluca Turcan

