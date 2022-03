Un pet groomer este în esență un stilist canin, adică un profesionist care se ocupă cu igiena cât și de latura estetică a animalelor de companie. Acesta poate să recomande o rutină de îngrijire adecvată fiecărei rase de câini. Ce face un stilist canin, de pildă, este să tundă, să spele, să coafeze, să curețe urechile patrupezilor, dar și să le taie unghiile. Tot el aplică și diverse tratamente de tip SPA pentru animalele de companie, care contribuie la relaxarea lor.

„Clienții au început să fie mult mai atenți la felul în care arată animalele lor de companie. Dacă acum opt ani, când am pornit noi la drum, își doreau doar tunsori igienice, cu părul cât mai scurt pentru a fi ușor de îngrijit, acum aleg tunsori care pun în evidență aspectele estetice ale rasei, dar și personalitatea fiecărui patruped. Oamenii văd toate lucrurile acestea pe internet și vin la salon cu fotografii prin care ne arată cum să tundem sau să aranjăm patrupedul”, a declarat Elena Negrilă, cofondator al coaforului canin Lofty Pets, din București.

Odată cu stresul acumulat în pandemie pe care angajații din multe domenii de activitate l-au acumulat, posibilitatea unei reconversii profesionale este o idee care s-a ivit cel puțin o dată în mintea multor români. Pe lângă cei care aleg în număr masiv să urmeze o recalificare profesională în IT și tehnologie, piața muncii oferă și alternative mai puțin cunoscute, cum sunt și cele care leagă pasionații de animale de ocupațiile pe care le-ar putea avea.

Din categoria oamenilor care vor să schimbe complet direcția profesională fac parte diverși specialiști din finanțe și hair-styling, dar și antreprenori și oameni din multinaționale care vor să facă o schimbare a domeniului de activitate.

„Persoanelor care vor să se specializeze în această meserie, le recomand să înceapă cu un curs de inițiere sau de calificare în domeniu. Nu poți să pornești la drum fără să fi acumulat o bază de cunoștințe atât teoretice, cât și practice privind îngrijirea animalelor de companie, după care la fel de importantă este practica de specialitate într-un coafor canin”, a recomandat Elena Negrilă, cofondator Lofty Pets.

Studenții și absolvenții de medicină veterinară sunt, de asemenea, o altă categorie care calcă pragul academiei din București deschisă de Lofty Pets, care formează specialiști acreditați ca pet groomers. În 2021, aproximativ 60 de cursanți și-au manifestat dorința de a aprofunda domeniul și de a deveni un pet groomer. Cererea în creștere le-a determinat pe cele două fondatoare să introducă și cursuri special create pentru cei care vor să-și deschidă un salon.

90% dintre cursanții noștri se află într-un moment în care își doresc o schimbare în carieră. Poveștile celor care ne trec pragul sunt dintre cele mai diverse și fascinante. Avem studenți care, de exemplu, virează spre pet grooming după ani buni petrecuți în domeniul juridic, în construcții sau în inginerie. E absolut remarcabil să vezi ce rezultat frumos poate ieși din mâinile cuiva care a lucrat poate mai bine de 10 ani în marketing sau în IT.

În general, salariul mediu pe care îl poate primi un stilist canin se încadrează între 3.000-3.500 de lei, ne spune Andreea.

Pet grooming-ul este tot mai căutat pentru reconversii profesionale și pentru că este un domeniu fără vârstă, care nu ține cont de numărul de ani, ci mai degrabă de pasiunea și iubirea pentru animale. De asemenea, numărul animalelor de companie este în creștere, iar stăpânii lor încep să acorde tot mai multă importanță în ceea ce privește îngrijirea specializată și constantă, ca atare crește cererea de saloane și specialiști bine pregătiți.

În general, în mentalitatea românilor și-a făcut loc de-a lungul timpului preconcepția că a-ți tunde animalul de companie este un moft. Nimic mai neadevărat, iar generațiile mai tinere de stăpâni de animale au „șters” mult cu buretele din concepția greșit împământenită.

„Cred că, în ultimii ani, oamenii au început să renunțe treptat-treptat la această mentalitate. Dacă în 2014, când am pornit noi la drum, conceptul de pet grooming era aproape inexistent, astăzi clienții înțeleg mult mai bine de ce un animal de companie are nevoie de o îngrijire optimă. În continuare însă, cred că e loc de educație, ceea ce încercăm să facem constant la noi în salon”, explică Andreea Darbouli (foto).

Rasele de câini pentru care se optează cel mai frecvent la îngrijirea profesională sunt: Bichon, Yorkshire Terrier, Shih Tzu, Westie și Poodle. Pe lângă tunsori, și serviciile de SPA pentru căței „care poate însemna băi aromatice în cada cu hydroterapie, împachetări cu nămol sau folosirea anumitor șampoane speciale, pe bază de cărbune și nămol, pentru hidratarea și sănătatea pielii și a blănii”, încep să devină din ce în ce mai căutate, ne spune Elena. La astfel de terapii special concepute pentru patrupezi apelează, în general, oamenii cu joburi solicitante, din IT, imobiliare, inginerie sau contabilitate.

Lofty Pets a fost fondat în 2014 de Elena și Andreea, pe care le leagă o strânsă prietenie încă din liceu. Businessul a necesitat o investiție inițială de 3.000 de euro, bani cu care s-au achiziționat, la acea vreme, câteva echipamente profesionale.

În timpul facultății am lucrat amândouă într-un coafor canin. După câțiva ani petrecuți acolo, ne-am dat seama că ne-am îndrăgostit de această meserie și am decis să înființăm propriul salon (…) Opt ani mai târziu, avem o echipă formată din 8 colegi pasionați de pet grooming, iar recent am deschis și un al doilea spațiu de lucru, dedicat academiei.

Elena Negrilă, cofondator Lofty Pets