Ikea a ajuns de câteva zile pe radarul critic al românilor după ce a postat mai multe anunțuri de angajare în care promitea salarii sub media pieței. Retailerul suedez de mobilă, care și-a căpătat o popularitate mare în rândul românilor datorită produselor variate pe care le comercializează, a obținut recent o bulină neagră din partea românilor, pe rețelele sociale. Compania caută personal pentru magazinul din Timișoara pe care urmează să-l deschidă în acest an, iar anumite persoane care susțin că au participat la interviuri spun că salariile sunt de 1.800 – 2.000 de lei, în contextul în care numai în 2022, salariul mediu net era de 3.000 de lei în Timișoara, la nivelul industriei, conform eJobs România. Am contactat un specialist din piața muncii pentru a vedea cum ești privit ca angajator când oferi salarii sub media pieței și ce imaginea își creează candidații despre tine ca organizație.