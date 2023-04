Potrivit raportului ”Four Reasons Why 2023 Is the Year to Make Your Career Move”, realizat de Grafton Recruitment, parte a Gi Group Holding, 2023 ar putea fi anul schimbărilor de carieră pe piața muncii. Bazându-se pe sfatul recrutorilor Grafton, precum și al experților internaționali, raportul prezintă pașii pe care un angajat trebuie să îi urmeze pentru a depăși obstacolele prin abordări diferite și, implicit, pentru a face pasul către o schimbare de succes în carieră.