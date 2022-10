„2022 pare să fie un an bun pentru românii care își caută un job”, este ceea ce mi-au transmis mulți angajatori cu care am vorbit de-a lungul acestui an, iar cei prezenți la târgul de cariere Angajatori de TOP nu au făcut excepție. Vineri după-amiază am fost și eu la Sala Palatului unde era forfotă destul de mare pentru un început de weekend, semn că românii sunt dornici să-și găsească un job sau să facă o schimbare de carieră. Joburi multe și standuri colorate, cam asta se vede la o primă vedere de ansamblu imediat ce am pus piciorul pe în clădirea imensă din inima Bucureștiului.

Generația Z a venit la târg cu CV-ul și încrederea la purtător

Plimbându-mă printre standurile de la Angajatori de TOP mi-am adus inevitabil aminte de mine în urmă cu opt ani, când mă aflam pe holurile de la Sala Palatului plină de speranță că voi găsi un internship sau chiar un job într-o companie. Pentru un tânăr fără experiență la acea vreme, eu și colegii mei nu găseam atât de ușor joburi, pe fondul lipsei de experiență. Câțiva ani mai târziu, Alina, o masterandă pe care am cunoscut-o la baza scării de la etajul 2 avea să îmi împărtășească faptul că traversează o situație similară.

„Îmi caut un job sau un internship. Un job în comunicare, PR, publicitate sau marketing, într-o companie mare sau într-o companie cu viitor. Sunt studentă în anul I la master la CESI - Centrul de Excelență în Studiul Imaginii. Înainte am făcut Comunicare la Litere. Îmi caut job sau internship cam de două săptămâni. Bine, de fapt de mai mult timp, dar am avut o oferta de job care m-a ținut însă pe loc”, spune Alina, studentă la master în anul I.

Îmi spune că nu doar că are speranțe că își va găsi curând un internship sau un job, ci este încrezătoare că așa va fi. „Sunt o fată muncitoare”, adaugă ea zâmbind. În aceeași notă plină de optimism ne întâmpină și David, intern la PepsiCo pe care l-am găsit la stand împărțind pliante. Are 22 de ani și lucrează de la 16 ani, iar în prezent urmează un internship de un an de zile la compania care produce sucurile Pepsi, Mirinda și snack-urile Lays și Star. Ne luăm cu vorba și îmi povestește printre altele cu mult entuziasm cum a ajuns la PepsiCo, în prima generație de tineri incluși în internship-urile special dedicate studenților și masteranzilor.

„Ei (n.red. PepsiCo) te introduc ca tânăr în piața muncii și îți oferă o oportunitate chiar dacă ai mai lucrat sau nu. E și o șansă bună pentru cei care s-au pierdut în joburi din astea generale să își găsească un post pe un alt domeniu (...)”, spune tânărul.

A durat ceva până să ne dăm seama că ne-am oprit în mijlocul culoarului și încurcăm „circulația”. Îmi spune, printre altele că nu știe multe firme care să te ia de la zero și să te învețe tot ce ai nevoie și că se simte norocos că a ajuns la compania la care este acum. Tănărul este de părere că angajatorii cer foarte multă experiență de la un tânăr ieșit de pe băncile facultății, ceea ce face ca de multe ori cererea din piață să nu se întâlnească la mijloc cu oferta.

„Eu am terminat Sociologia și am terminat pe partea asta de Analiză statistică. Mi-am găsit un job nu exact pe ce am terminat, dar pe cel mai aproape lucru pe care puteam să îl găsesc (...) Eu sunt intern în departamentul de demmand planning, unde facem previziunile pe produsele care ar trebui să se producă pe următoarele luni/ani”, mi-a mai povestit David.

Încrederea pe care ți-o dă facultatea vs lipsa de experiență: „Pretențiile sunt mult mai sus”

În goana după joburi, un om are parte de mai multe tipuri de experiențe atunci când își caută un job. Odată ajunși la interviul de angajare, românii nu se mai agață deja de multă vreme de sintagma „Vă sunăm noi, chiar dacă răspunsul e negativ”. Lipsa feedback-ului a fost cel mai mare motiv de nemulțumire pentru candidații aflați în căutarea unui loc de muncă. Așa că absența dialogului post-interviu (indiferent că ar putea aduce vești proaste), îi fac pe mulți români să nu mai aplice niciodată la posturile respective, arătau datele unui studiu eJobs România.

„Oamenii vin (n.red. la Angajatori de TOP) pentru că nu au primit răspunsuri, cei mai mulți dintre ei în online. Noi am început să luăm și chestionare de feedback de la candidați înainte să iasă din eveniment și ne ziceau că au aplicat, dar nu au primit niciun răspuns, iar aici au aflat care e problema și de ce nu se potrivesc pe anumite poziții. Dar totuși vin oameni cu zâmbetul pe buze de la intrare și asta ne bucură să vedem”, îmi spune Denisa Matei, Project Manager, Angajatori de TOP și Recruitment & Employer Branding Consultant la Catalyst Solutions (foto)

Angajatori de Top, târgul organizat de compania românească de consultanță în resurse umane Catalyst Solutions a pus la bătaie 5.000 de joburi, oferite de 800 de companii. Acesta este prima ediție care are loc în format fizic, de după pandemie, iar raportat la anul 2021, peste jumătate dintre companiile participante oferă mai multe locuri de muncă, potrivit organizatorilor.

„De anul trecut am angajat cam 60 de oameni. Dorința e să creștem pe zona de automotive cam la 200-300 de oameni”, spune Adina Florea, Talent Acquisition Partner în cadrul Tata Technologies, companie de servicii de inginerie și IT.

Iar dacă în 2019, la ultima ediție în format fizic, companiile prezente la târg ofereau fie posibilitatea de lucru part-time, fie cea de full-time, realitatea ultimilor doi ani din piața muncii ne arată că firmele nu mai mai pot aduce la masă doar aceste două opțiuni.

Sunt și companii care dau posibilitatea să îți faci tu timpul cum vrei. Iar dacă în urmă cu trei ani, candidații spuneau că își doresc un program part-time, acum spun „Nu, vreau un program full-time, dar care să îmi permită flexibilitate, să mai am posibilitatea să mai plec la un curs”. Iar asta tot de la pandemie se întâmplă. Denisa Matei, Project Manager, Angajatori de TOP

Din totalul anunțurilor de joburi din București, disponibile la acest târg, 48% sunt anunțuri de joburi în format fizic, iar 58%, joburi remote și hibrid. Deși angajatorii au devenit mai flexibili, găsesc încă cu greu candidați în piață, iar pentru unele organizații, cu cât o poziție necesită competențe mai specifice sau vorbitori de limbi mai puțin comune, cu atât provocările sunt mai mari.

„Găsim destul de greu oameni care să vorbească portugheză, și ne-am decis să luăm nativi, persoane care sunt din Portugalia, Brazilia, Angola și care știu foarte bine. Pe partea de permise de muncă, acolo e o birocrație mai greoaie (...) Acum facem angajări pe poziții de KYC (Know your customer), pe partea de accounts și accounts receivable, practic un om care să se ocupe de contabilitatea dintre furnizori și clienți. Avem și internshipuri pe partea de achiziții, în departamentele de achiziții directe și indirecte, pe partea de raportare. Avem și zona de RPA, data analyst, deci avem destule roluri vacante”, a declarat Andreea, recrutor la LeasePlan, companie care activează pe piaţa de leasing operaţional.

Iar dacă de găsit se găsesc greu angajați, de păstrat se păstrează și mai greu, de la junior, middle și până la seniori, îmi spune Cosmin Ionescu, HR Business Partner la Agricover, unul dintre liderii pieţei de agribusiness din România.

„E foarte greu să atragem tineri pentru că față de vremea mea, oricât de comunist ar suna poate asta, ei știu mult mai bine ce vor, pretențiile sunt mult mai sus și nu știu dacă piață e încă aliniată să susțină aceste lucruri. Nu sunt neapărat pretenții în sensul peiorativ, ci în sensul că știu că tinerii știu exact ce vor și ce nu vor și nu o să dea înapoi. În perioada aceasta avem 10-15 poziții deschise, iar în anul care tocmai se termină o să ajungem la 100-120 de persoane angajate”, explică el.

Sunt companiile mai dispuse sa accepte pe oricine doar din lipsă de candidați?

Deficitul de candidați se adâncește în România, în contextul în care românii pleacă în continuare peste hotare, iar populația este tot mai îmbătrânită. Dar în toată goana aceasta de căutat și de atras candidați, sunt oare companiile mai dispuse să accepte pe oricine, doar din lipsă de candidați?

„Depinde”, spune Denisa Matei, Project Managerul târgului. „Depinde pentru că o parte dintre candidați își dorește să sară unele etape și să progreseze foarte repede. Deși tu poți să pleci de la o facultate cu o încredere foarte mare că știi, cunoști, ești foarte bine pregătit, ai avut media 10, ai luat bursă, din păcate aceste aspecte nu se pliază tot timpul cu nevoile din piață. Dar totuși trebuie să apreciem companii care se implică în curriculă, au parteneriate cu facultățile și atunci se mai ajustează lucrurile astea. Absolvenții pleacă cu foarte mult entuziasm din facultate și atunci companiile zic`ok, nu ai acele competențe tehnice, dar noi suntem deschiși să te ajutăm să le capeți, însă trebuie să ai acele competențe soft bune`. De aceea zic că depinde pentru că pentru fiecare poate să fie ceva mai provocator decât altul”, adaugă Denisa Matei, Project Manager, Angajatori de TOP (foto).

Sursa foto: LinkedIn

De altfel, în urma unui sondaj realizat de Catalyst Solutions în rândul companiilor participante la eveniment, reiese că cele mai importante competențe pe care angajatorii le cer de la candidați sunt comunicarea interpersonală și gândirea critică, alături de cunoștințele în domeniu. În ceea ce privește candidații juniori, peste 71% dintre companii susțin că învățarea continuă este cea mai importantă abilitate pe care ar trebui să o aibă un viitor profesionist.

Consiliere profesională „360 de grade”

Un lucru care m-a lăsat surprins plăcută a fost standul de „Reconversie profesională”, unde vizitatorii puteai primi sfaturi de la experți în carieră. Un colț de discuție mai mult decât bine venit pentru ca și mai mulți români să aibă încredere că pot primi ajutor atunci când vor să facă un pas în afara ariei lor profesionale.

„Acesta e gândit atât de consilieri care dau sfaturi pe CV, dacă e în regulă sau nu, deci pentru cei aflați la început de carieră, dar o parte dintre ei sunt și pentru discuții de reconversie profesională, de work-life balance, de wellbeing (...) Componenta asta nu exista în 2019. Am mai avut-o noi la un moment dat, dar era doar pentru juniori și era axată doar pe modul în care trebuie să îți faci CV-ul. Acum e o paletă de consiliere 360, adică tot înseamnă carieră ta”, explică Denisa Matei, Project Manager „Angajatori de Top”.

Cât de mult adevăr există în sintagma „Îmi caut de muncă și nu găsesc”

Spre final, am întrebat-o pe Denisa dacă ea crede în sintagma „Îmi caut de lucru, dar nu găsesc”, pe care mulți români o invocă, mai mult sau mai puțin justificat dacă ne uităm la numărul mare de joburi puse la dispoziție de companiile din România, aproape lună de lună. Specialistul de la Catalyst Solutions este de părere că decalajul care îi determină pe candidați să spună „nu găsesc locuri de muncă” și pe angajați să se plângă că „nu găsesc candidați” are substraturi puțin mai adânci.

„Calibrările trebuie să plece din spate. E nevoie pe de o parte de o mai bună pregătire și orientare în carieră în liceu, cu implicarea companiilor și apoi cu o zona mai intensă la facultatel. Pe de altă parte, fix asta e problema că simți că termini o facultate și că nu te potrivești de fapt la niciun loc de muncă. Dar nu e așa. Sau la fel, multe companii cred că e prea banal să comunici niște lucruri precum: îți facem training, te învățăm, te instruim și vor să iasă pentru cele mai spectaculoase lucruri și atunci de multe ori se pierde esența informației. Când ele ar trebui să spună `noi suntem aici, va creștem și va sprijinim`. Eu cred că undeva aici e decalajul”, a mai precizat Denisa Matei.

Sursa foto: Facebook / Angajatori de TOP

