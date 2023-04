Transport în comun pe banii firmei: o nouă metodă prin care poți merge pe gratis la serviciu

24pay și Up România încheie un parteneriat și lansează prima soluție digitală pentru achiziția abonamentelor de transport în comun. Companiile care utilizează Up MultiBeneficii vor putea oferi un nou tip de beneficiu angajaților.

Această soluție de achiziție a titlurilor de transport salvează timp și simplifică procesul prin care o companie poate deconta transportul în comun pentru angajați, iar întregul proces digitalizat facilitează monitorizarea beneficiilor acordate. Companiile partenere Up România pot oferi acest extrabeneficiu la nivel de angajat, atribuind un buget pentru accesarea abonamentelor de călătorie direct din aplicația mobilă Up MultiBeneficii.

Angajații pot folosi soldul pentru a achiziționa abonamente săptămânale sau lunare. După alegerea tipului de abonament dorit, utilizatorului i se va asocia un cont în aplicația 24pay. Pentru utilizarea abonamentului este necesară instalarea aplicației 24pay, dar nu și deținerea unui card de transport. Serviciul devine disponibil începând din data de 11 aprilie în 16 orașe ale țării, prin aplicația 24pay: București, Brașov, Iași, Ploiești, Piatra Neamț, Roman, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Târgu Jiu, Constanța, Arad, Cluj-Napoca, Botoșani, Oradea, Reșița și Baia Mare.

„Încheierea acestui parteneriat este un pas important în dezvoltarea soluției de plată și în extinderea tipurilor de servicii disponibile pentru utilizatori. Pe viitor avem planuri de extindere a gamei de servicii disponibile în aplicație, atât pentru utilizatorii transportului în comun, cât și pentru alte tipuri de plăți.” - Utku Ogrendil, CEO PayPoint Services

„Suntem încântați să anunțăm o nouă premieră pe platforma Up MultiBeneficii. Acest nou beneficiu oferit în parteneriat cu 24pay, facilitează într-un mod sigur, ușor, automat și digital, achiziția de abonamente la transportul în comun pentru toți beneficiarii Up MultiBeneficii”, a declarat Ciprian Galatanu, New Business Director, Up România.

24pay este o soluție de plată digitală dezvoltată de compania PTP Online și deținută de PayPoint România. Aplicația pentru transportul în comun 24pay este liderul de piață la nivel național, fiind disponibilă în prezent în 19 orașe din întreaga țară, printre care se numără și București, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Brașov sau Sibiu. Mai mult, aplicația oferă și acces la servicii de plăți facturi, reîncărcare electronică sau achiziție de vouchere online, care pot fi folosite de utilizatorii din toată țara.

